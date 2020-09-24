Депутат Потураєв погодився з рішенням суду, який оштрафував його за корупцію

Печерський районний суд Києва визнав депутата Верховної Ради Микиту Потураєва ( "Слуга народу") винним у корупційному порушення , а саме — в несвоєчасному внесенні денних в декларацію про суттєві зміни щодо купівлі автомобіля і присудив штраф 1 700 гривень.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Я визнав свою провину і, відповідно, підписав протокол (адмінпротокол про порушення). Суд призначив 1 700 гривень штрафу", — повідомив депутат.

Він зазначив, що помилково не вніс в необхідний термін дані про купівлю автомобіля в декларацію.

"Це моя помилка. Я її визнаю", — додав нардеп.

Парламентар пояснив, що вважав, що через відтермінування подачі щорічних декларацій до 1 червня мав право не декларувати істотні зміни до цього ж терміну.

"Мені потрібно було запитати роз'яснення НАЗК щодо цього моменту, але я цього не зробив", - підкреслив депутат.

Він додав, що не буде оскаржувати рішення суду, оскільки повністю з ним згоден, і заявив, що нормально ставиться до того факту, що його прізвище буде внесено до реєстру осіб, які вчинили корупційне правопорушення.

Як повідомляли Українськi Новини, глава Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін не з'явився до Печерського районного суду на розгляд адміністративного протоколу за несвоєчасну подачу їм електронної декларації, засідання було перенесено на 30 вересня.



На початку серпня Нацполіція склала на Шабуніна адмінпротокол за несвоєчасну подачу декларації.



Шабунін загрожує штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1 700 гривень).

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