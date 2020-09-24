В Україні починається Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів

24 вересня в українських кінотеатрах починається Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів 2020 – єдиний глобальний інтерактивний кінофестиваль у світі. Українці вже в чотирнадцятий раз приєднаються до глядачів в усьому світі та візьмуть участь у виборі фільму-переможця – цьогоріч голосування відбудеться онлайн, на сайті Arthouse Traffic .

Дев'ять найкращих робіт обрано серед 971 заявки з 54 країн світу. За традицією, до числа фіналістів увійшли фільми, які вже зарекомендували себе на престижних міжнародних кінофестивалях.

Іранська стрічка "Іспит" про дівчину-наркокур'єрку була відзначена премією за найкращу жіночу роль на кінофестивалі "Санденс", а також змагалась за звання найкращого короткометражного фільму на міжнародному кінофестивалі у Торонто та київській "Молодості".

Фільм "Подарунок" палестинської режисерки Фари Набулсі про Західний берег річки Йордан здобув Гран-прі міжнародного конкурсу у Клермон-Феррані та призи фестивалів у Брукліні, Клівленді та Палм-Спрінгс.

Ізраїльська драма про викрадений велосипед, стрічка "Біле око", стала тріумфатором одного з найбільших північноамериканських фестивалів South by Southwest та зібрала нагороди на батьківщині – на міжнародному кінофестивалі у Хайфі.

Анімацію у програмі фестивалю представляє французька стрічка "Маестро" аніматорів Флоріана Бабікяна та Віктор Ціаре про білку-диригента.

Крім того, до програми увійшли фільми "Пробач мені, пес" (Росія), "Безпечний простір" (Австралія), "Два хлопчики" (США) та "Стікер" (Північна Македонія).

Усі роботи-фіналісти Манхеттенського кінофестивалю короткометражних фільмів автоматично кваліфікуються для номінації на премію "Оскар". Срібний призер торішнього фестивалю, "Футбольний клуб Нефти", здобув у 2019 році номінацію на премію Американської кіноакадемії.

Цієї осені щорічний Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів проходить 24-й раз і об'єднує поціновувачів короткого метра у понад 400 містах на 6 континентах. Стати членом міжнародного журі та взяти участь у виборі найкращої короткометражки року може будь-хто – достатньо заповнити бюлетень для голосування після сеансу. Переможці будуть оголошені 1 листопада 2020 року на сайті www.manhattanshort.com .

В Україні організатором Манхеттенського фестивалю короткометражних фільмів виступає компанія "Артхаус Трафік" за традиційної підтримки торгової марки Stella Artois . Фестиваль проходить у кінотеатрах країни з 24 вересня по 11 жовтня. Фільми демонструються в українській озвучці.



Як повідомляли Українські Новини, визначився фільм, який представлятиме Україну на "Оскарі".



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