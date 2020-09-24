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24 вересня 2020, четвер, 19:12 5
Суспільство 2020-09-24T20:15:01+03:00
Українські Новини
Українців евакуюють з Китаю спецрейсом 26 вересня

Українців евакуюють з Китаю спецрейсом 26 вересня

Валерия Драгомирова
Китай, Евакуація, евакуація з Китаю, Евакуація українців з Китаю, Пандемія коронавірусу
МАУ
МАУ

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" має намір здійснити спеціальний рейс з Тяньцзіня (Китай) до Києва 26 вересня.

Про це сказано в повідомленні МАУ, передають Українські Новини.

"Спецрейс авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в китайське місто Тяньцзінь буде виконано 26 вересня", — сказано в ньому.

Нагадується, що раніше дата евакуації українців була призначена на 17 вересня, однак рейс довелося перенести через завантаженість його менш ніж на 30%.

Згідно з повідомленням, пасажирам, які відмовилися від перельоту після перенесення рейсу, був запропонований повернення грошових коштів за авіаквитки.

Крім того, вказується, що завдяки злагодженій роботі посольств України, Індії та Китаю вдалося домогтися можливості здійснення цього рейсу з проміжною посадкою в Делі, звідки в Україну на навчання хочуть повернутися більш ніж 200 студентів.

В'їзд студентам в Україні дозволений в умовах заборони з боку уряду щодо перетину кордону іноземцями.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше МАУ заявила, що перенесла спецрейс з Тянцзіня (Китай) до Києва з 17 вересня на 15 жовтня через відмову 40% пасажирів оплатити квиток.

Один з пасажирів цього рейсу заявила, що вартість квитка становила 1,3 тис. Доларів, яку вона заплатила, проте за 2 дні до вильоту МАУ повідомила про перенесення рейсу майже на місяць.

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