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  • У Києві шість шкіл закриті на карантин, 296 класів на "дистанційці"
24 вересня 2020, четвер, 19:35 7
Політика 2020-09-24T21:00:01+03:00
Українські Новини
У Києві шість шкіл закриті на карантин, 296 класів на "дистанційці"

У Києві шість шкіл закриті на карантин, 296 класів на "дистанційці"

Валерия Драгомирова
Київ, Карантин в школах, Коронавірус, Коронавірус у Києві
Школярі. Фото: pixabay
Школярі. Фото: pixabay

Кількість закритих на карантин шкіл у Києві зросла на 1 до 6, переведених на дистанційне навчання класів — зменшилася на 30 до 296 порівняно з попередньою добою, тоді, як Київ перейшов в "жовту" зону.

Про це сказано у відповіді департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації на запит Українських Новин.

Так, станом на 24 вересня 6 шкіл закриті на карантин і 296 класів переведені на дистанційне навчання.

Повідомляється, що на коронавірус хворіють 331 учень і 174 вчителі.

Також у столиці тимчасово закриті 3 установи дошкільної освіти та 22 групи.

Всього в Києві 428 шкіл і 568 комунальних дитячих садів.

Як повідомляли Українськi Новини, 23 вересня кількість закритих на карантин шкіл в Києві залишилося на рівні 5, переведених на дистанційне навчання класів також не змінилося і становило 326.

При цьому було закрито 1 заклад дошкільної освіти та 15 груп.

Крім того, учні не зобов'язані проходити тест після самоізоляції через контакт з хворим COVID-19. 

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