У Києві шість шкіл закриті на карантин, 296 класів на "дистанційці"

Кількість закритих на карантин шкіл у Києві зросла на 1 до 6, переведених на дистанційне навчання класів — зменшилася на 30 до 296 порівняно з попередньою добою, тоді, як Київ перейшов в "жовту" зону. Про це сказано у відповіді департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації на запит Українських Новин. Так, станом на 24 вересня 6 шкіл закриті на карантин і 296 класів переведені на дистанційне навчання. Повідомляється, що на коронавірус хворіють 331 учень і 174 вчителі. Також у столиці тимчасово закриті 3 установи дошкільної освіти та 22 групи. Всього в Києві 428 шкіл і 568 комунальних дитячих садів. Як повідомляли Українськi Новини, 23 вересня кількість закритих на карантин шкіл в Києві залишилося на рівні 5, переведених на дистанційне навчання класів також не змінилося і становило 326. При цьому було закрито 1 заклад дошкільної освіти та 15 груп. Крім того, учні не зобов'язані проходити тест після самоізоляції через контакт з хворим COVID-19.