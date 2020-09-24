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24 вересня 2020, четвер, 17:53 5
Суспільство 2020-09-24T19:30:03+03:00
Українські Новини
Кабмін перейменував Краснооскольське водосховище на Оскольське

Кабмін перейменував Краснооскольське водосховище на Оскольське

Валерия Драгомирова
Харківська область, Декомунізація, Перейменування, Водосховище
Оскольське водосховище. Фото: kolokray.com
Оскольське водосховище. Фото: kolokray.com

Кабінет Міністрів у рамках декомунізації перейменував Краснооскольське водосховище в Харківській області на Оскольське.

Про це йдеться в розпорядженні №1151 від 23 вересня, передають Українські Новини.

Постановою від 12 травня 2016 року Верховна Рада перейменувала село Червоний Оскіл на Оскол, проте водосховище до цього часу не було перейменовано.

Як повідомляли Українськi Новини, за даними Українського інституту національної пам'яті, станом на квітень 2019 року за 4 роки в рамках декомунізації перейменовано 987 населених пунктів.

Раніше в Харкові перейменували станцію метро "Московський проспект". Тепер станція називається "Турбоатом". Рішення про перейменування станції було ухвалене Харківською міською радою


Також у Харкові станцію метро "Радянська" перейменували в "Площа Конституції".

У липні 2019 року Конституційний Суд визнав конституційним закон "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки".


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