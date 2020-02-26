підписатися на розсилку
24.2 24.57
26.15 26.67
˟
26 лютого 2020, середа, 13:52 6
Політика 2020-02-26T13:56:54+02:00
Українські Новини
У Харкові знову перейменували проспект на честь Жукова

У Харкові знову перейменували проспект на честь Жукова

Таня Войтюк
Декомунізація, Жуков, Харків, Харківська міська рада, Маршал Жуков
Проспект Петра Григоренка у Харкові. Скріншот: google
Проспект Петра Григоренка у Харкові. Скріншот: google

Під час сьогоднішньої сесії харківської міської ради, було прийнято рішення про чергове присвоєння проспекту Петра Григоренка імені маршала Жукова, повідомляє місцеве видання StatusQuo.

Так, рішення про присвоєння проспекту імені маршала радянської армії Георгія Жукова підтримали 52 місцевих депутата. Проти рішення висловилися 8, ніхто не утримався.

Як заявив в ході обговорення відповідальний секретар міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища при Харківській міськраді Олексій Хорошковатий, у місті відбулися громадські слухання з даного питання, і 11193 людини, або 86% виборців, підтримали ідею перейменування.

За словами міського голови Харкова Геннадія Кернеса, маршал Жуков нібито не підпадає під дію закону про декомунізацію. Він додав, що депутатський корпус має право приймати такі рішення.

Як повідомляли "Українські Новини", в Одесі демонтували останнього Жукова. Пам'ятну дошку вивезли на машині в невідомому напрямку.

Нагадаємо, в липні цього року Конституційний Суд визнав конституційним закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки".

Більше новин про: Декомунізація Жуков Харків Харківська міська рада Маршал Жуков

В Італії за добу захворіло майже сто осіб: дані коронавірусу в світі на 26 лютого
У Харкові знову перейменували проспект на честь Жукова
Новини
У Харкові знову перейменували проспект на честь Жукова 13:52
Разумков посварився із Зеленським. Президент запропонував звільнитися, — ЗМІ 13:50
НБУ обвалив гривню: офіційний курс нацвалюти на четвер 13:49
Бойко в чернігівській гімназії назвав дикістю закон про середню освіту 13:34
Кабмін перевів студентів, що проживають на лінії зіткнення, на соцстипендії 13:28
більше новин
Під час легалізації грального бізнесу без системи онлайн моніторингу введення податку GGR недоцільно,- експерти 14:19
За умови легалізації грального бізнесу фіскальну політику необхідно спростити для мінімізації корупції, - експерт 16:39
Україна програє конкуренцію в Європі за вартістю ліцензій за умови легалізації грального бізнесу, - експерти 16:48
У 179 окрузі Юлія Світлична випереджає кандидата від "Слуги народу" у понад 5 разів, – соцопитування Рейтингу 11:26
Агітаційні матеріали проти Юлії Світличної Фото: Facebook
"Слуги народу" платили по 500 гривень за "чорну" агітацію проти Юлії Світличної, – активіст 14:45
більше новин
Закриті школи, напівпорожні магазини, але буси в Україну їздять: що розповідають в Італії про коронавірус 14:38
В Італії за добу захворіло майже сто осіб: дані коронавірусу в світі на 26 лютого 09:10 Доповнено
В Київ з "коронавірусної" Італії прилетіло за день 635 громадян 14:02
ЄСПЛ остаточно визнав український закон "Про люстрацію" порушуючим права людини 17:44
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
За пів року президентства недовіра до Зеленського зросла практично вдвічі 18:51 Інфографіка
більше новин
Зеленський підтвердив, що зустрічався з Тігіпком
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok