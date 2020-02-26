У Харкові знову перейменували проспект на честь Жукова

Під час сьогоднішньої сесії харківської міської ради, було прийнято рішення про чергове присвоєння проспекту Петра Григоренка імені маршала Жукова, повідомляє місцеве видання StatusQuo.

Так, рішення про присвоєння проспекту імені маршала радянської армії Георгія Жукова підтримали 52 місцевих депутата. Проти рішення висловилися 8, ніхто не утримався.

Як заявив в ході обговорення відповідальний секретар міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища при Харківській міськраді Олексій Хорошковатий, у місті відбулися громадські слухання з даного питання, і 11193 людини, або 86% виборців, підтримали ідею перейменування.

За словами міського голови Харкова Геннадія Кернеса, маршал Жуков нібито не підпадає під дію закону про декомунізацію. Він додав, що депутатський корпус має право приймати такі рішення.

Як повідомляли "Українські Новини", в Одесі демонтували останнього Жукова. Пам'ятну дошку вивезли на машині в невідомому напрямку.

Нагадаємо, в липні цього року Конституційний Суд визнав конституційним закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки".