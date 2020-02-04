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04 лютого 2020, вівторок, 11:28 37
Політика 2020-02-04T11:40:21+02:00
Українські Новини
НБУ спростив порядок розкриття банківської таємниці: хто отримав доступ до даних українців

НБУ спростив порядок розкриття банківської таємниці: хто отримав доступ до даних українців

Надежда Комендантова
НБУ, банківська таємниця, Банки, Нацбанк
Мобільний банкінг. Фото: ukr.segodnya.ua
Мобільний банкінг. Фото: ukr.segodnya.ua

Національний банк спростив порядок розкриття банківської таємниці.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Національний банк спростив порядок розкриття банківської таємниці згідно з нормами закону "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за придбання таких активів".

Згаданим законом, який був прийнятий Верховною Радою 31 жовтня 2019 року, внесено зміни, зокрема, в ст. 62 закону "Про банки і банківську діяльність", які передбачають спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю.

Держоргани, зазначені в пунктах 3, 3-1 і 3-2 частини 1 статті 62 закону "Про банки і банківську діяльність" можуть отримати за письмовим запитом без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть якщо їх рахунки відкриті в інших банках.

Наголошується, що з цією метою Національний банк упорядкував норми Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління НБУ від 14 липня 2006 року № 267, відповідно до законодавства.

Відповідні зміни затверджені постановою НБУ №13 від 31 січня.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році вклади населення в банки зросли на 7,3% з 472,2 млрд гривень.

У грудні кредитування економіки помітно скоротилося.

В липні-вересні поточного року кількість банківських відділень скоротилося на 64 одиниці до 8 205 відділень, в той час, як у вересні населення забирало валютні вклади з банків.

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