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24 вересня 2020, четвер, 10:08 6
Силові структури 2020-09-24T11:00:04+03:00
Українські Новини
Поліція почала розслідувати погрози на адресу адвоката у справі символіки дивізії СС "Галичина" Браславської

Поліція почала розслідувати погрози на адресу адвоката у справі символіки дивізії СС "Галичина" Браславської

Надежда Комендантова
Адвокат, Нацполіція, погрози, Дивізія СС
Адвокат. Фото: Міжнародний культурний портал Експеримент
Адвокат. Фото: Міжнародний культурний портал Експеримент

У справі символіки дивізії СС "Галичина" адвоката Людмили Браславської поліція відкрила кримінальне провадження за фактом надходження погроз.

Про це вона сказала Українським Новинам.

"Відкрили кримінальне провадження за моєю заявою", - сказала вона.

За її словами, справу відкрито за статтею 398 Кримінального кодексу.

Раніше адвокат заявила, що їй на телефон прислали фото графіті із зображенням дивізії СС "Галичина" і текст з нагадуванням про те, що всі вороги і зрадники України будуть покарані.

Адвокат вважає, що це загроза адресується в тому числі їй як юристу за те, що вона представляє в суді інтереси Наталії Мясникової, яка подала позов про визнання символіки СС "Галичина" нацистською і заборону її на території України.

Також адвокат повідомила, що Шостий апеляційний адміністративний суд в середу о 14:00 розгляне апеляційну скаргу Українського інституту Національної пам'яті на рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав символіку дивізії СС "Галичина" нацистською.

За даними ЗМІ, Мясникова просила суд визнати незаконною відповідь тодішнього глави Інституту нацпам'яті Володимира В'ятровича на запит видання "Страна.ua" в 2017 році.

У ньому він зазначив, що символіка 14-ї гренадерської дивізії Ваффен СС "Галичина" не відноситься до символіки націонал-соціалістичного режиму, забороненої в Україні.

У своєму позові Мясникова відзначала, що дивізія СС "Галичина" була частиною військ "Ваффен-СС", яку Нюрнберзький трибунал в 1946 році визнав злочинною організацією.

Вона вважає, що колишній глава Інституту нацпам'яті спотворив історичні факти і перевищив свої повноваження.

Позов вона подала ще в 2017 році.

Як повідомляли Українськi Новини, Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав протиправним висновок Інституту національної пам'яті про те, що символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською і, відповідно, не підпадає під дію законодавства про заборону символіки комуністичних і націонал-соціалістичних режимів.

У травні було визнано протиправним висновок Інституту національної пам'яті про те, що символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською і, відповідно, не підпадає під дію законодавства про заборону символіки комуністичних і націонал-соціалістичних режимів.

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