Символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською: Апеляційний суд визнав законним висновок Інституту нацпамяти

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав протиправним висновок Інституту національної пам'яті про те, що символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською і, відповідно, не підпадає під дію законодавства про заборону символіки комуністичних і націонал-соціалістичних режимів.

Про це Українським Новинам повідомила адвокат Людмила Браславська.

"На жаль, рішення для нас негативне", - сказала вона.

На суді вона представляла інтереси Наталії М'ясникової, яка просила суд визнати незаконною відповідь глави Інституту нацпам'яті Володимира В'ятровича на запит видання "Країна.юа" у 2017 році.

У позові заявниця зазначила, що дивізія СС "Галичина" була частиною військ "Ваффен-СС", яку Нюрнберзький трибунал у 1946 році визнав злочинною організацією.

Вона вважає, що колишній глава Інституту нацпам'яті спотворив історичні факти і перевищив свої повноваження.

За словами Браславської, в середу суд розглянув апеляційну скаргу Інституту нацпам'яті і задовольнив її, скасувавши тим самим рішення суду нижчої інстанції, який визнав символіку дивізії СС "Галичина" нацистською.

Адвокат повідомила, що рішення суду стало для неї несподіванкою і вона в непорозумінні.

Вона підкреслила, що буде подавати на рішення Апеляційного суду касаційну скаргу до Верховного Суду.

Як повідомляли Українськi Новини, в травні Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним висновок Інституту національної пам'яті про те, що символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською і, відповідно, не підпадає під дію законодавства про заборону символіки комуністичних і націонал-соціалістичних режимів.

Водночас суд задовольнив позов фізособи Наталії М'ясникової тільки частково і відмовив в інших частинах її позову.

Зокрема, не став забороняти пропаганду символіки СС "Галичина".

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