Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав протиправним висновок Інституту національної пам'яті про те, що символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською і, відповідно, не підпадає під дію законодавства про заборону символіки комуністичних і націонал-соціалістичних режимів. Про це Українським Новинам повідомила адвокат Людмила Браславська. "На жаль, рішення для нас негативне", - сказала вона. На суді вона представляла інтереси Наталії М'ясникової, яка просила суд визнати незаконною відповідь глави Інституту нацпам'яті Володимира В'ятровича на запит видання "Країна.юа" у 2017 році. У позові заявниця зазначила, що дивізія СС "Галичина" була частиною військ "Ваффен-СС", яку Нюрнберзький трибунал у 1946 році визнав злочинною організацією. Вона вважає, що колишній глава Інституту нацпам'яті спотворив історичні факти і перевищив свої повноваження. За словами Браславської, в середу суд розглянув апеляційну скаргу Інституту нацпам'яті і задовольнив її, скасувавши тим самим рішення суду нижчої інстанції, який визнав символіку дивізії СС "Галичина" нацистською. Адвокат повідомила, що рішення суду стало для неї несподіванкою і вона в непорозумінні. Вона підкреслила, що буде подавати на рішення Апеляційного суду касаційну скаргу до Верховного Суду. Як повідомляли Українськi Новини, в травні Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним висновок Інституту національної пам'яті про те, що символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською і, відповідно, не підпадає під дію законодавства про заборону символіки комуністичних і націонал-соціалістичних режимів. Водночас суд задовольнив позов фізособи Наталії М'ясникової тільки частково і відмовив в інших частинах її позову. Зокрема, не став забороняти пропаганду символіки СС "Галичина".