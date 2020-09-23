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23 вересня 2020, середа, 18:07 12
Судова влада 2020-09-23T18:33:07+03:00
Українські Новини
Символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською: Апеляційний суд визнав законним висновок Інституту нацпамяти

Символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською: Апеляційний суд визнав законним висновок Інституту нацпамяти

Валерия Драгомирова
СС Галичина, Нацистська символіка, Наталія Мясникова
Інститут нацпамяті. Фото: google.maps
Інститут нацпамяті. Фото: google.maps

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав протиправним висновок Інституту національної пам'яті про те, що символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською і, відповідно, не підпадає під дію законодавства про заборону символіки комуністичних і націонал-соціалістичних режимів.

Про це Українським Новинам повідомила адвокат Людмила Браславська.

"На жаль, рішення для нас негативне", - сказала вона.

На суді вона представляла інтереси Наталії М'ясникової, яка просила суд визнати незаконною відповідь глави Інституту нацпам'яті Володимира В'ятровича на запит видання "Країна.юа" у 2017 році.

У позові заявниця зазначила, що дивізія СС "Галичина" була частиною військ "Ваффен-СС", яку Нюрнберзький трибунал у 1946 році визнав злочинною організацією.

Вона вважає, що колишній глава Інституту нацпам'яті спотворив історичні факти і перевищив свої повноваження.

За словами Браславської, в середу суд розглянув апеляційну скаргу Інституту нацпам'яті і задовольнив її, скасувавши тим самим рішення суду нижчої інстанції, який визнав символіку дивізії СС "Галичина" нацистською.

Адвокат повідомила, що рішення суду стало для неї несподіванкою і вона в непорозумінні.

Вона підкреслила, що буде подавати на рішення Апеляційного суду касаційну скаргу до Верховного Суду.

Як повідомляли Українськi Новини, в травні Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним висновок Інституту національної пам'яті про те, що символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською і, відповідно, не підпадає під дію законодавства про заборону символіки комуністичних і націонал-соціалістичних режимів.

Водночас суд задовольнив позов фізособи Наталії М'ясникової тільки частково і відмовив в інших частинах її позову.

Зокрема, не став забороняти пропаганду символіки СС "Галичина".

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