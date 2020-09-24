Через пандемію коронавірусу світовий футбол втратить 14 млрд доларів, - ФІФА

Незважаючи на продовження футбольних турнірів на рівні клубних і збірних команд в період коронавирусу, пандемія завдає серйозних ударів по найпопулярнішому на планеті виду спорту. У всякому разі, такий висновок можна зробити з недавньої заяви представника вищого керівництва Міжнародної федерації футболу.

Так, глава комітету ФІФА по боротьбі з наслідками коронавирусу Оллі Рен розповів про наслідки пандемії для світового футболу.

"Футбол сильно постраждав. Чимало професійних клубів зіштовхнулися з дуже серйозними проблемами. Не можна виключати найгіршого розвитку подій. Це буде інша гра, якщо пандемія триватиме у важкій формі і в цьому сезоні", - цитує Рена портал Metaratings.

За словами спортивного функціонера, збитки клубного футболу від пандемії коронавирусу складуть близько 14 мільярдів доларів. Ця оцінка базується на поточній ситуацію з пандемією, коли клубні турніри поступово повертаються.

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