У Мінрегіоні кажуть, що більше 90% котелень готові до опалювального сезону

Готовність котелень до опалювального сезону 2020-2021 років становить 93,2%.

Про це йдеться у відповіді Міністерства розвитку громад і територій на запит Українських Новин.

"Станом на 15 вересня підготовлено до роботи 18 645 котелень (або 93,2% від запланованих заходів)", - сказано в ньому.

Також проведено реконструкцію або капремонт 224 котелень (92,6% від плану), замінені 353 котла (87,8% від плану), відремонтовано 263 котла (88,3% від плану).

Крім того, підготовлено до роботи 18,1 тис. км тепломереж (у двотрубному обчисленні, 93,4% від плану), замінено 238,65 км тепломереж (91,4% від плану), підготовлено 4 456 теплових пунктів (88,54% від плану).

Запаси вугілля склали 236,37 тис. тонн (85,7% від запланованих).

Раніше Українськi Новини писали, як розпломбувати лічильник гарячої води або опалення дистанційно. Повідомляється, що за період карантину близько 5 тис. клієнтів "Київтеплоенерго" дистанційно розпломбували лічильники після перевірки.

Також в Мінрегіоні заявили, що зниження тарифів на опалення в опалювальному сезоні 2020/2021 років можливе, якщо ціна природного газу збережеться на рівні середньої ціни опалювального сезону 2019/2020 років.

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