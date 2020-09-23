У Мінрегіоні кажуть, що більше 90% котелень готові до опалювального сезону

Готовність котелень до опалювального сезону 2020-2021 років становить 93,2%. Про це йдеться у відповіді Міністерства розвитку громад і територій на запит Українських Новин. "Станом на 15 вересня підготовлено до роботи 18 645 котелень (або 93,2% від запланованих заходів)", - сказано в ньому. Також проведено реконструкцію або капремонт 224 котелень (92,6% від плану), замінені 353 котла (87,8% від плану), відремонтовано 263 котла (88,3% від плану). Крім того, підготовлено до роботи 18,1 тис. км тепломереж (у двотрубному обчисленні, 93,4% від плану), замінено 238,65 км тепломереж (91,4% від плану), підготовлено 4 456 теплових пунктів (88,54% від плану). Запаси вугілля склали 236,37 тис. тонн (85,7% від запланованих). Раніше Українськi Новини писали, як розпломбувати лічильник гарячої води або опалення дистанційно. Повідомляється, що за період карантину близько 5 тис. клієнтів "Київтеплоенерго" дистанційно розпломбували лічильники після перевірки. Також в Мінрегіоні заявили, що зниження тарифів на опалення в опалювальному сезоні 2020\/2021 років можливе, якщо ціна природного газу збережеться на рівні середньої ціни опалювального сезону 2019\/2020 років.