На Донбасі поранені двоє військових через підрив на невідомому вибуховому пристрої

В середу, 23 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню, 2 українських військовослужбовців були поранені через підрив на невідомому вибуховому пристрої.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"З початку поточної доби, 23 вересня, в районах відповідальності наших бригад зафіксовано два порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Так, в районі населеного пункту Водяне задокументовані прольоти двох ворожих безпілотних літальних апаратів - типу "Квадрокоптер" і "Фантом-4", які перетнули лінію розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби БПЛА противника були придушені, що унеможливило їх подальше застосування. Порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування зафіксовано не було", - йдеться в ньому.

Зазначено, що в районі населеного пункту Піски в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу ООС отримали осколкові поранення.

Військовослужбовцям надана медична допомога, вони оперативно доставлені до лікувального закладу.

Стан їхнього здоров'я середнього ступеня тяжкості.

"...Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники ООС проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Протягом доби вони відремонтували 8 будинків, на 7 об'єктах роботи ще тривають. Крім того, саперами Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкоджено більше 6 гектарів території в прифронтовому районі і передано на знищення 82 знайдених вибухонебезпечних предмета", - додано в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, вчора, 22 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил бойовики не порушували режим припинення вогню.

Однак 21 вересня бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військовослужбовців не було.

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