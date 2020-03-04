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04 березня 2020, середа, 17:20 14
Президент 2020-03-04T19:00:03+02:00
Українські Новини
Не красти занадто мало, потрібні нові мізки, — Зеленський про Кабмін Гончарука

Не красти занадто мало, потрібні нові мізки, — Зеленський про Кабмін Гончарука

Елена Новикова
Кабмін, Верховна Рада, Володимир Зеленський, Гончарук Олексій
Володимир Зеленський у Раді. Скріншот: трансляція
Володимир Зеленський у Раді. Скріншот: трансляція

Президент Володимир Зеленський заявив, що досягнень уряду Гончарука мало для суспільства. Про це сказав президент Володимир Зеленський у ході виступу у Верховній Раді, оцінюючи досягнення Кабінету Міністрів прем'єра Олексія Гончарука, передають Українські Новини.

"Це перший уряд, де немає топ-корупції. Але не красти - занадто мало" - сказав Зеленський.

За словами президента, досягнень уряду Гончарука багато, але для суспільства цього занадто мало.

"Правда в тому, що сьогодні українцям цього всього мало", - зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що діючий уряд - уряд нових облич, але цього замало".

"Потрібні нові мізки і серця. Це уряд знає, що робити, але знати - занадто мало", - підкреслив президент.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив про неготовність до другого етапу медреформи.

Раніше повідомлялося про те, що Кабінет Міністрів провалив комунікаційну кампанію по зменшенню платіжок за тепло.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що немає плану підвищення пенсій.

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