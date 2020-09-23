На кордоні України з'являться 4 підрозділи Держпродспоживслужби

Кабінет Міністрів створив 4 міжрегіональних підрозділи Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів на державному кордоні.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки, передають Українські Новини.

"Кабінет Міністрів України прийняв рішення про створення на державному кордоні чотирьох міжрегіональних підрозділів Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів. Згідно з документом, це будуть: Західне, Східне, Південне і Північне міжрегіональні головні управління. Діяльність кожного такого підрозділу буде охоплювати відразу декілька пунктів пропуску на кордоні", - йдеться в повідомленні.

Таке рішення дозволяє створити умови для належного здійснення ветеринарними інспекторами держконтролю з безпеки харчових продуктів тваринного походження та здоров'я тварин, які перетинають державний кордон.

Також повідомляється, що прийняття цього рішення дасть можливість нинішнім ветеринарним інспекторам, які працюють на кордоні, отримати статус держслужбовців.

Як повідомляли Українськi Новини, протягом останніх двох діб на кордоні України з Польщею фіксується зменшення черг вантажівок, а на кордоні з Білоруссю спостерігається незначне скупчення вантажівок.

Також пункт пропуску "Нові Яриловичі", що на кордоні з Білоруссю, відновлює роботу.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини