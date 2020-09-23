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23 вересня 2020, середа, 16:32 7
Суспільство 2020-09-23T17:15:02+03:00
Українські Новини
На кордоні України та Польщі зменшилися черги вантажівок

На кордоні України та Польщі зменшилися черги вантажівок

Ольга Фандорина
Україна-Польща, Вантажівки, кордон з Польщею
Кордон з Польщею. Фото: facebook.com/pivnichniy.kordon
Кордон з Польщею. Фото: facebook.com/pivnichniy.kordon

Протягом останніх двох діб на кордоні України з Польщею фіксується зменшення черг вантажівок, а на кордоні з Білоруссю спостерігається незначне скупчення вантажівок. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"З огляду на ситуацію, що склалася на західній і північній ділянках державного кордону, прикордонники ініціювали налагодження взаємодії між контрольними службами України та суміжних країн з метою прискорення процедур оформлення вантажівок", - йдеться в повідомленні.

Протягом останніх двох діб фіксується певне зменшення черг вантажних автомобілів у пункті пропуску "Ягодин" на українсько-польському кордоні. Так, сьогодні на оформлення для виїзду з України перед "Ягодином", як зазначено, очікували 150 вантажівок, на в'їзд - 500.

Що стосується північної ділянки кордону, то, як зазначається, в пунктах пропуску з Республікою Білорусь спостерігається незначне скупчення вантажівок перед "Доманове" - 30 автомобілів на виїзд з України і така ж кількість на в'їзд. Близько 40 вантажівок чекають виїзд з України перед пунктом пропуску "Виступовичі", але на в'їзд в Україну чергу становить 300 вантажівок.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Держприкордонслужба не пустила в Україну з території Білорусі кілька сотень прочан-хасидів.

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