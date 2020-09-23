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23 вересня 2020, середа, 16:47 4
Політика 2020-09-23T17:45:02+03:00
Українські Новини
У МЗС допустили врегулювання питання подвійного громадянства на Закарпатті

У МЗС допустили врегулювання питання подвійного громадянства на Закарпатті

Валерия Драгомирова
Закарпаття, Закарпатська область, Угорці, Віктор Орбан, подвійне громадянство, Дмитро Кулеба, МЗС, Петер Сійярто
Паспорт України. Фото: Vgorode
Паспорт України. Фото: Vgorode

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба допускає, що питання подвійного громадянства українських угорців в Закарпатській області може бути врегульовано, однак не розповів деталей.

Про це він повідомив на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто в Ужгороді, передають Українські Новини.

Угорські журналісти запитали у Кулеби, чи є реальний шанс позитивного врегулювання ситуації з подвійним громадянством на Закарпатті.

"Для нас це питання набагато ширше, ніж тільки в частині українських угорців. Я розумію, що вас цікавить саме угорське питання, але це набагато більш широке питання. Відповідь на ваше запитання така: реальні шанси є", - сказав він.

Міністр не конкретизував свою відповідь.

У свою чергу Сійярто, відповідаючи на запитання українських журналістів щодо перспектив припинення блокування Угорщиною засідань комісії "Україна - НАТО", заявив, що це стане можливим тоді, коли "закарпатські угорці повідомлять, що питання законів про мову і освіту були вирішені для них в позитивному напрямку".

Можливі терміни візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в Україну для зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським міністри назвати не змогли.

"До цього треба ставитися серйозно. Зустріч без змісту не потрібна, адже ми говоримо про дуже поважних людей. Тому ми хочемо досягти попередньої домовленості про наші добросусідські відносини спочатку. Для цього будуть важливими результати засідань комісій", - сказав Сійярто. 

За словами Кулеби, мова йде про робочі групи з питань національних меншин, з питань освіти і з питань транскордонного співробітництва.

Як повідомляли Українськi Новини, подвійне громадянство можна дозволити, але не з Росією і не для державних службовців – вважає Дмитро Кулеба, зазначаючи, що це його власна думка, а не позиція держави.

Тим часом в першому півріччі поточного року українське громадянство отримав 251 іноземець.

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