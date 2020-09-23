В Україні виростили найбільший алмаз в світі. Його продали за 500 тис. доларів

В той час, як незважаючи на кризу, , в київській лабораторії виростили найбільший алмаз в світі. Його вага досягла 109 каратів. українці зацікавлені в інвестиціях в золото і ювелірні вироби , ввиростили найбільший алмаз в світі. Його вага досягла 109 каратів. Він уже внесений до Книги рекордів Гіннеса і зараз знаходиться в США, де камінь досі вивчають іноземні експерти. Розглянути алмаз можна тільки на екрані комп'ютера, повідомляє ТСН .

На перший погляд, темно-сірий камінь досить непримітний, але насправді це дорогоцінний і унікальний діамант, який вимагає спеціальних умов для вирощування. Зазначається, що технологію, за якою вдалося виготовити такий великий алмаз ретельно приховують. А до українського рекордсмена найбільшим був камінь від 10 до 20 каратів.

Відомо, що алмаз в 109 карат вже купили за 500 тисяч доларів. Порівняно з природними, ціна на які досягає десятка мільйонів доларів, це дешево.

За словами президента Союзу ювелірів України Дмитра Видолоба, за своїми фізико-гемологічним властивостями лабораторно вирощені алмази нічим не відрізняються від натурального каменю. А коштують вони дешевше, тому що вирощування повністю контролюється людиною, і камені не потрібно шукати в надрах Землі.

Як повідомляли Українські Новини, в жовтні 2019 року в Якутії знайшли рідкісний алмаз-матрьошку .

Раніше в Канаді знайшли один з найбільших в XXI столітті алмазів розміром з куряче яйце.

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