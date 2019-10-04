Рідкісний алмаз-матрьошку знайшли в Якутії

На Нюрнбінському гірничо-збагачувальному комбінаті компанії "АЛРОСА" в процесі сортування виявили унікальний алмаз, всередині якого знаходиться ще один. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Фахівці Якутського підприємства по торгівлі алмазами, які виявили незвичайний камінь під час сортування, передали знахідку в Науково-дослідне геологічне підприємство "АЛРОСА", де кристал повністю вивчили. За словами вчених, що вивчали алмаз, це перший подібний самородок за всю історію світового видобутку алмазів. Його вік оцінили в 800 мільйонів років. Вага алмазу, всередині якого вільно переміщається ще один, невелика - всього 0,62 карата (0,124 грама). Об'єм внутрішньої порожнини становить 6 мм3, а об'єм внутрішнього кристала - 1,6 мм3. Оціночна вага "внутрішнього" алмазу - 0,02 карата (0,004 грама).

Фахівці висунули версії щодо того, як сформувався алмаз-матрьошка. "Є дві основні гіпотези: згідно першої версії у процесі росту алмаз був захоплений мантійним мінералом, який пізніше був розчинений в умовах земної поверхні, згідно з другою – в результаті надшвидкого зростання всередині алмазу утворився прошарок з пористого полікристалічної алмазної речовини, яка згодом була розчинена більш агресивними мантійними процесами. Завдяки наявності розчиненої зони один алмаз став вільно переміщатися всередині іншого за принципом матрьошки", – розповів Олег Ковальчук, заступник директора НДГП АЛРОСА з інноваційної роботи. – "Наскільки нам відомо, такі алмази ще не зустрічалися в історії світового видобутку алмазів. Це дійсно унікальне творіння природи, тим більше, що природа не любить порожнечі. Зазвичай в таких випадках одні мінерали заміщуються іншими без утворення порожнини".

Як повідомляли Українські новини, у Канаді знайшли один з найбільших в XXI столітті алмазів розміром з куряче яйце, а рідкісний рожевий діамант купили за рекордні $ 50 млн. Кумедний випадок стався в Італії, де мураха спробувала вкрасти діамант з ювелірного магазину.