Літнє тепло охопить всі регіони. Прогноз погоди на 23 вересня

В середу, 23 вересня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9 ... +11 градусів, вдень +23 ... +25 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4 ... +11 градусів, на Закарпатті +7 ... +12 градусів, вдень +20 ... +27 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +6 ... +11 градусів, вдень +16 ... +21 градус.

У Моршині без опадів, температура вночі +8 ... +10 градусів, вдень +24 ... +26 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +9 ... +11 градусів, вдень +23 ... +25 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +9 ... +11 градусів, вдень +24 ... +26 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4 ... +11 градусів, вдень +21 ... +26 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5 ... +11 градусів, вдень +21 ... +27 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5 ... +10 градусів, в Луганській області +2 ... + 7 градусів, удень +21 ... +27 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 4 ... +13 градусів, вдень +21 ... +27 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 8 ... +13 градусів, вдень +22 ... +27 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +10 ... +12 градусів, вдень +24 ... +26 градусів.

22 вересня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +19 ... +21 градус, у Дніпрі біля Києва +17 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, вчора, 22 вересня, відбувся день осіннього рівнодення — день, коли Сонця перетинає небесний екватор і переходить з північної півкулі в південну.

Крім того, синоптики дали прогноз до кінця тижня – Україну літня суха погода поки не залишає, хоча вночі вже буде по-осінньому холодно.

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