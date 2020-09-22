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22 вересня 2020, вівторок, 09:35 7
Життя 2020-09-22T10:15:01+03:00
Українські Новини
Вночі - холодна туманна осінь, вдень - спекотне літо: синоптикиня дала прогноз до кінця тижня

Вночі - холодна туманна осінь, вдень - спекотне літо: синоптикиня дала прогноз до кінця тижня

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, погода на тиждень
Листя. Фото: Pixabay
Листя. Фото: Pixabay

Україну літня суха погода поки не залишає, хоча вночі вже буде по-осінньому холодно. Вдень же температура повітря утримається ще високою, спека втримається. Такий прогноз погоди і на День осіннього рівнодення, коли день потихеньку віддавати світлові сонячний годинник вечорами і ночами.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала синоптикиня Наталка Діденко.

"Осінь береться. Але поки, як і ми, вирішила зробити паузу і підставити, хоча б в обідню перерву або вранці, обличчя сонечку", - написала синоптик.

За її словами, 22-го вересня повсюдно в Україні очікується суха ясна погода - антициклон. 

Карта сайта meteopost.comПрогноз погоди. Карта сайта meteopost.com

Вітер буде переважно південних напрямків, хіба на Сході ще побуде північно-західним.

Водночас, такі перепади температур зумовлять тумани вранці. "Однак, крім романтичної картинки, створювати незручності для водіїв - погіршувати видимість до 300-500 метрів. Не забувайте включати фари і тримати дистанцію", - радить Діденко. 

Температура повітря очікується комфортною, протягом дня +22 +27 градусів.

А протягом тижня досягне +25 +29 градусів, а на півдні і до +30 градусів.

Найближчі дощі очікуються в неділю на Заході України, в понеділок до опадів приєднається Південь, а вже в середу, 30 вересня, дощі пройдуть на значній частині території України.

У Києві в День осіннього рівнодення буде сонячна і тепла погода з денною температурою повітря до +25 градусів.

"Якщо хтось вирішив завтра вже почати переговори про весілля, саме - хороший час", - пише синоптик.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що  вересень буде аномально спекотним. 

Також синоптики зробили прогноз на всю осінь-2020 з заморозками в вересні і "бабине літо" в листопаді. 

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