Вночі - холодна туманна осінь, вдень - спекотне літо: синоптикиня дала прогноз до кінця тижня

Україну літня суха погода поки не залишає, хоча вночі вже буде по-осінньому холодно. Вдень же температура повітря утримається ще високою, спека втримається. Такий прогноз погоди і на День осіннього рівнодення, коли день потихеньку віддавати світлові сонячний годинник вечорами і ночами. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала синоптикиня Наталка Діденко. "Осінь береться. Але поки, як і ми, вирішила зробити паузу і підставити, хоча б в обідню перерву або вранці, обличчя сонечку", - написала синоптик. За її словами, 22-го вересня повсюдно в Україні очікується суха ясна погода - антициклон. Прогноз погоди. Карта сайта meteopost.com Вітер буде переважно південних напрямків, хіба на Сході ще побуде північно-західним. Водночас, такі перепади температур зумовлять тумани вранці. "Однак, крім романтичної картинки, створювати незручності для водіїв - погіршувати видимість до 300-500 метрів. Не забувайте включати фари і тримати дистанцію", - радить Діденко. Температура повітря очікується комфортною, протягом дня +22 +27 градусів. А протягом тижня досягне +25 +29 градусів, а на півдні і до +30 градусів. Найближчі дощі очікуються в неділю на Заході України, в понеділок до опадів приєднається Південь, а вже в середу, 30 вересня, дощі пройдуть на значній частині території України. У Києві в День осіннього рівнодення буде сонячна і тепла погода з денною температурою повітря до +25 градусів. "Якщо хтось вирішив завтра вже почати переговори про весілля, саме - хороший час", - пише синоптик. Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що вересень буде аномально спекотним. Також синоптики зробили прогноз на всю осінь-2020 з заморозками в вересні і "бабине літо" в листопаді.