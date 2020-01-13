Особам з інвалідністю з дитинства збільшать допомогу: як зміняться виплати в 2020

В той час, як в Україні збільшився прожитковий мінімум, в 2020 році державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи з надбавкою на догляд зросте тричі: 1 січня, 1 липня та 1 грудня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства соціальної політики України.

"Друзі, ділимось з Вами інфографікою, в якій показано як зросте розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи з надбавкою на догляд", - йдеться в ньому.

Як зміниться сума допомоги:

з 01.01.2020: 3364,60 грн

з 01.07.2020: 3516,40 грн

з 01.12.2020: 3633,30 грн

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Як повідомляли Українські Новини, в цьому році в Україні зростуть соціальні виплати малозахищеним верствам населення і безробітним, що пов'язано зі збільшенням прожиткового мінімуму в країні. З 1 січня максимальний розмір допомоги по безробіттю в Україні становить 8408 грн.

Тим часом, з Нового року в Україні пенсії, зарплати і соцвиплати зросли, а газ подешевшав.