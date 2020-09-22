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  • На Столичному шосе в Києві перекинулася фура: утворився величезний затор
22 вересня 2020, вівторок, 13:44 9
Події 2020-09-22T15:45:02+03:00
Українські Новини
На Столичному шосе в Києві перекинулася фура: утворився величезний затор

На Столичному шосе в Києві перекинулася фура: утворився величезний затор

Ольга Фандорина
ДТП, ДТП в Києві, Столичне шосе
ДТП с фурою. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
ДТП с фурою. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Внаслідок дорожно-транспортної пригоди (ДТП) 22 вересня у Києві при з'їзді на Столичне шосе, де перекинулася фура, утворився затор. Внаслідок події водій фури не постраждав. Про це повідомляє " 112 Україна ".

"У Києві при з'їзді на столичне шосе перекинулася фура. З водієм фури зараз все в порядку. Він перебуває в шоковому стані, однак від госпіталізації, за словами рятувальників, він відмовився", - повідомив кореспондент.

Зараз одна смуга руху перекрита.

Зазначається, що кабіну фури вже перевернули і відтягнули від місця події. Зараз рятувальники очікують вантажників, які вручну будуть розвантажувати фуру від ниток, які перевозилися. І лише після цього кран зможе перевернути вантажний відсік фури і деблокувати рух на дорозі.

Як повідомляли Українські Новини, в Запоріжжі автомобіль BMW, в якому їхали шість молодих людей, врізався в стовп і загорівся,  три людини загинули.

Раніше  5 людей загинули, 20 госпіталізовані  через ДТП у Київській області.

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