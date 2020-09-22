На Столичному шосе в Києві перекинулася фура: утворився величезний затор

Внаслідок дорожно-транспортної пригоди (ДТП) 22 вересня у Києві при з'їзді на Столичне шосе, де перекинулася фура, утворився затор. Внаслідок події в одій фури не постраждав. Про це повідомляє " 112 Україна ".

"У Києві при з'їзді на столичне шосе перекинулася фура. З водієм фури зараз все в порядку. Він перебуває в шоковому стані, однак від госпіталізації, за словами рятувальників, він відмовився", - повідомив кореспондент.

Зараз одна смуга руху перекрита.

Зазначається, що кабіну фури вже перевернули і відтягнули від місця події. Зараз рятувальники очікують вантажників, які вручну будуть розвантажувати фуру від ниток, які перевозилися. І лише після цього кран зможе перевернути вантажний відсік фури і деблокувати рух на дорозі.

Як повідомляли Українські Новини, в Запоріжжі автомобіль BMW, в якому їхали шість молодих людей, врізався в стовп і загорівся, три людини загинули.

Раніше 5 людей загинули, 20 госпіталізовані через ДТП у Київській області.

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