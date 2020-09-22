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22 вересня 2020, вівторок, 13:10 6
Силові структури 2020-09-22T13:45:02+03:00
Українські Новини
Прикордонники спіймали на кордоні з Україною 11 хасидів-нелегалів

Прикордонники спіймали на кордоні з Україною 11 хасидів-нелегалів

Ольга Фандорина
іноземці, Прикордонники, Правоохоронці, Хасиди
Хасиди. Фото: dpsu.gov.ua
Хасиди. Фото: dpsu.gov.ua

Прикордонники разом з правоохоронцями 21 вересня неподалік від державного кордону, на перехресті доріг виявили мікроавтобус, на якому 35-річний громадянин України перевозив 11 іноземців, у яких не було документів. Про це сказано в повідомленні  Державної прикордонної служби.

Прикордонники припустили, що іноземці могли приховати свої паспорти, аби уникнути відповідальності за порушення прикордонного законодавства або умов перетину кордону. Серед особистих речей мандрівників таки знайшлися паспорти. Як з'ясувалося, всі іноземці цього "рейсу" порушили правила перебування в Україні.

Своє перебування в прикордонні іноземці намагалися пояснювати тим, що планували потрапити на старовинне кладовище, а документи нібито залишили в готелі міста Умань, де вони проживали. Однак прикордонники також встановили, що всі вони їдуть з Умані після завершення святкування Рош ха-Шана, а після огляду речей знайшлися і паспортні документи одного громадянина Франції і десятьох громадян Ізраїлю.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Зеленський підтвердив, що цього року Україна на прохання Ізраїлю вирішила ввести обмеження на масові заходи з відзначення Рош ха-Шана в Умані.

Однак тисячі хасидів все одно приїхали до Білорусі в надії потрапити до Умані через білорусько-український кордон.  Їх не пустили, незважаючи на те, що паломники одягнули вишиванки та заспівали гімн України.

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