Конференція "Слуги народу" в КНУ ім. Шевченка могла бути законною

Громадянська мережа "Опора" заявляє, що партія "Слуга народу" могла орендувати територію Київського національного університету ім. Шевченка для проведення агітації на законних підставах, але поки що залишається відкритим питання оплати заходу.

Про це повідомила старший радник організації з юридичних питань Ольга Коцюруба, передають Українські Новини.

"В цьому випадку може йти мова про агітаційний захід у розумінні Виборчого кодексу, якщо на момент його проведення, як нам стало відомо, конференція Київської міської організації партії "Слуга народу" з висунення кандидатів уже завершилася", - сказала вона.

З її слів, хоча захід у КНУ ім. Шевченка і позиціонувалася як конференція, але презентація кандидатів не супроводжувалася їх висуванням і затвердженням, тоді як раніше в цей же день захід з аналогічною назвою відбувся у КВЦ "Парковий", і саме про цю локації, як про офіційну, партія повідомила Київську міську територіальну виборчу комісію.

"Установам освіти законодавством не заборонено здавати в оренду майно для проведення агітаційних заходів. Це дуже поширене явище, особливо в невеликих населених пунктах, де інші аналогічні приміщення відсутні", - запевнила Коцюруба.

Вона додала, що дистанціювання університетів від політичних подій - це питання дотримання академічних стандартів, а не законодавчі вимоги.

"Вимога закону "Про освіту" щодо заборони на політичну діяльність в установах освіти поширюється на існування осередків партій в університеті або проведення постійної партійної роботи з викладачами або студентами навчального закладу, а не на проведення заходу в орендованому на загальних підставах приміщенні", - пояснила юристка.

Водночас вона підкреслила, що "Опорі" ще належить з'ясувати, чи орендувала "Слуга народу" приміщення і яким чином оплачувала це.

З її слів, якщо факт оренди підтвердиться, то КНУ ім. Шевченка за законом не матиме права відмовити іншим партіям в аналогічному майданчику до завершення виборчого процесу.

Коцюруба також додала, що від питання фінансування залежить можливе порушення закону в частині розміщення агітаційних матеріалів.

"Організовуючи цей захід місцева організація партії "Слуга народу" прямо порушила тільки вимоги закону про освіту в частині розміщення реклами, плакатів, стендів... оскільки цей закон не конкретизує місць розміщення", - сказала вона.

Виборчий кодекс, з її слів, забороняє розміщення агітматеріалів та політичної реклами на будівлях державних установ.

"На цьому заході агітматеріали розміщувалися у внутрішньому дворі університету, а не всередині приміщення або на зовнішніх стінах будівлі. В разі, якщо приміщення надавалося партії в оренду, формального порушення букви закону в частині обмеження агітації не було, хоча до оприлюднення фінансових звітів буде відкритим питання можливого порушення правил фінансування", - сказала юристка.

Крім питання проведення заходу в університеті "Опора" вважає, що його трансляція на офіційній сторінці Офісу президента, зокрема представлення президентом кандидата в мери Києва і презентація висунутих, хоч і не зареєстрованих кандидатів у депутати міської ради, може розцінюватися як застосування адміністративного ресурсу, оскільки інші учасники виборів не мають такої можливості на рівних умовах.

Як повідомляли Українськi Новини, 20 вересня "Слуга народу" представила кандидата в мери Києва Ірину Верещук в КНУ ім. Шевченка. Студпарламент університету назвав захід таким, що порушує закон.

"Слуга народу" наполягає на дотриманні закону в КНУ Шевченка.

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