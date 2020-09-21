"Слуги народу" провели конференцію в КНУ ім. Шевченка. Студенти вважають це порушенням закону

Студентський парламент Київського національного університету ім. Т. Шевченка вважає проведення партією "Слуга народу" публічного заходу на території університету 20 вересня порушенням законодавства .

Про це йдеться в заяві студпарламенту в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"СПУ бачить в публічному заході, що проводиться політичною партією "Слуга народу" на території Університету, порушення норм чинного законодавства України та наголошує на неприпустимості таких заходів також і з міркувань шкоди для репутації Університету", - сказано в ньому.

Згідно ч. 3 ст. 31 закону "Про освіту", партії, їх члени, депутати і кандидати в депутати не мають права здійснювати свою діяльність в навчальних закладах.

"Ця діяльність також суперечить листа Міністерства освіти і науки України "Про недопущення політичної агітації в навчальних закладах "від 14 вересня 2020 1 / 9-525", - йдеться в повідомленні.

Юридичний департамент студпарламенту переконаний, що в розумінні закону не має значення, чи проводяться подібні заходи безпосередньо в самій будівлі університету чи ж на його території, а також оголошені чи публічні заходи офіційно як політичні або ж їх політичний характер випливає з наявності політичної символіки та політичних фігур , які асоціюються з конкретною партією.

"СПУ засуджує будь-які акції політичного характеру, в тому числі політичну агітацію на території університету, а також використання назви Київського національного університету імені Тараса Шевченка для задоволення політичних інтересів", - йдеться в заяві.

Студпарламент висловив стурбованість ситуацією, що склалася, і засудив проведення будь-якої політичної агітації на території навчальних закладів.

Як повідомляли Українськi Новини, 20 вересня Київська міська організація партії "Слуга народу" висунула кандидатом на пост мера Києва депутата Верховної Ради від однойменної фракції Ірину Верещук.

Депутат Верховної Ради Олександр Юрченко вийшов зі складу фракції "Слуга народу". До цього його звинуватили в корупції.

У вересні соціологічна група "Рейтинг" провела дослідження, яке показало, що перед виборами до Київської міської ради рейтинг партій УДАР і ЄС знизився, а у "Слуги народу" і "Голосу" зріс.

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