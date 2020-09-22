Глава Укрексімбанку Мецгер перебуває на робочому місці

Голова правління Українського експортно-імпортного банку Євген Мецгер перебуває на робочому місці і його поїздки за кордон не передбачені, тоді як Кабмін скасував обмеження з зарплати членам правління Приватбанку, Ощадбанку та Укрексімбанку.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба банка.

"Голова правління на робочому місці, жодних закордонних поїздок в його робочому графіку не передбачено", - повідомили в пресслужбі.

Раніше на сайті Міністерства юстиції США з'явилася інформація, що громадська організація Ukrainian Guild of Activists заплатила 58 тис. доларів за візит делегації Національного банку, Державного експортно-імпортного банку і Офісу Генерального прокурора до Вашингтона (США).

Поїздка нібито була запланована на 21 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, глава Національного банку Кирило Шевченко перебуває на робочому місці, а НБУ не замовляв послуг у громадських організацій з організації зустрічей за кордоном.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини