підписатися на розсилку
27.93 28.33
32.8 33.45
˟
22 вересня 2020, вівторок, 12:44 15
Економіка 2020-09-22T14:00:03+03:00
Українські Новини
Глава Укрексімбанку Мецгер перебуває на робочому місці

Глава Укрексімбанку Мецгер перебуває на робочому місці

Ольга Фандорина
Банки, Укрексімбанк, Євген Мацгер
Євген Мецгер. Фото: ua-rating.com
Євген Мецгер. Фото: ua-rating.com

Голова правління Українського експортно-імпортного банку Євген Мецгер перебуває на робочому місці і його поїздки за кордон не передбачені, тоді як Кабмін скасував обмеження з зарплати членам правління Приватбанку, Ощадбанку та Укрексімбанку. 

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба банка.

"Голова правління на робочому місці, жодних закордонних поїздок в його робочому графіку не передбачено", - повідомили в пресслужбі.

Раніше на сайті Міністерства юстиції США з'явилася інформація, що громадська організація Ukrainian Guild of Activists заплатила 58 тис. доларів за візит делегації Національного банку, Державного експортно-імпортного банку і Офісу Генерального прокурора до Вашингтона (США).

Поїздка нібито була запланована на 21 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, глава Національного банку Кирило Шевченко перебуває на робочому місці, а НБУ не замовляв послуг у громадських організацій з організації зустрічей за кордоном.

Більше новин про: Банки Укрексімбанк Євген Мацгер

Смертність від коронавірусу в Україні за добу зросла майже в 2,5 раза
В.о. директора ДБР призначений Сухачов
Новини
В Україні вперше провели змагання зі збирання сміття 13:59
У "Слузі народу" відмовилися включити Дубініну в список кандидатів до Одеської облради через токсичну репутації, – ЗМІ 13:34
Карантин і зниження попиту призвели до поглиблення падіння економіки, — НБУ 13:20
Прикордонники спіймали на кордоні з Україною 11 хасидів-нелегалів 13:10
Замість рідної "Свободи" - чужа "Перемога"? Ігор Мірошниченко шукає будь-які варіанти залишитися в Київраді, - ЗМІ 12:47
більше новин
Замість рідної "Свободи" - чужа "Перемога"? Ігор Мірошниченко шукає будь-які варіанти залишитися в Київраді, - ЗМІ 12:47
Справа VAB Банку - це фантазії, це повний абсурд, - Писарук 11:17
"Бурісма" програла суд та визнала, що давала хабар Байдену 12:45 Документ
Вещественные доказательства, изъятое оружие. Фото: НПУ
Затримані двоє мешканців Одеси, які виготовляли і збували вогнепальну зброю, - Стрижак 11:45 Фото
Першочергове право орендаря на викуп землі потрібно скасувати, - правозахисник Анатолій Гунько 09:01
більше новин
Україна стала другою в Європі за смертністю від коронавірусу за добу 15:19
Глава Мінфіну пояснив, чому в Офісі президента зростуть зарплати 08:43
Смертність від коронавірусу в Україні за добу зросла майже в 2,5 раза 09:48 Інфографіка
Киянам радять не виходити з дому через задимлення в місті. Як вберегти себе 12:27
Російські військові навчання "Кавказ-2020" почалися поблизу українського кордону 12:27
більше новин
В НАЗК заявили про тиск з боку ДБР через Бабікова і Соколова
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok