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22 вересня 2020, вівторок, 12:16 7
Суспільство 2020-09-22T14:00:04+03:00
Українські Новини
У збитої у Львові нареченої Холодницька забиті рука і лоб

У збитої у Львові нареченої Холодницька забиті рука і лоб

Ольга Фандорина
Назар Холодницький, ДТП у Львові, Юлія Бойко
Юлія Бойко. Фото: Facebook/ Юлія Бойко
Юлія Бойко. Фото: Facebook/ Юлія Бойко

Внаслідок дорожно-транспортної пригоди, яка сталася наречена екскерівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП ) Назара Холодницького Юлія Бойко забила руку і чоло. Про це повідомляє видання "Обозреватель"

Після аварії дівчину доставили в травматологічне відділення Львівської лікарні швидкої медичної допомоги. Там лікарі діагностували у Юлії Бойко забій м'яких тканин ліктьового і плечового суглобів лівої руки і м'яких тканин лоба.

Поліція поки не прийняла рішення про відкриття кримінального провадження або складанні адміністративного протоколу щодо водія маршрутки.

Як повідомляли Українські Новини, поліція склала адміністративні матеріали відносно водія автобуса,  що зачепила дзеркалом наречену колишнього керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького Юлію Бойко у Львові.

Офіс генерального прокурора  закрив дисциплінарне провадження  щодо Холодницька.

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