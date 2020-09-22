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  • Шабунін заявив, що підпал його будинку підтвердила експертиза
22 вересня 2020, вівторок, 10:46 11
Політика 2020-09-22T13:00:03+03:00
Українські Новини
Шабунін заявив, що підпал його будинку підтвердила експертиза

Шабунін заявив, що підпал його будинку підтвердила експертиза

Ольга Фандорина
Будинок Шабуніна. Фото: facebook.com/vitaliy.shabunin
Будинок Шабуніна. Фото: facebook.com/vitaliy.shabunin

Пожежа, яка сталася в будинку голови правління "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна була зумовлена навмисним підпалом. Про це активіст повідомив у Facebook.

У звіті експертизи також сказано, що пожежа почалася з ґанку будинку активіста. Для цього було використана легкозаймиста речовина.

"Отримали висновки експертизи з приводу мого будинку — 100% умисний підпал. Я не маю права розголошувати матеріали провадження нацполіціі, тому дуже прозоро натякну: до їх експертизи у мене претензій немає", — заявив активіст.

Нагадаємо, 23 липня Шабунін заявив про підпал його будинку. В результаті виниклої пожежі згоріло 70 кв. м даху. Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження  за фактом підпалу будинку Шабуніна.

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