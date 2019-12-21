Україна і Росія домовилися про транзит газу на 5 років

Україна і Росія домовилися, що по новому контракту про транзит газу на 5 років, який може бути продовжений після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році складе 65 млрд куб. м газу, а в 2021-2024 роках – 40 млрд куб. м газу. Також, "Газпром" заплатить "Нафтогазу" близько $3 млрд до 2020 року.

Про це Українським Новинам повідомило джерело, обізнане з результатами переговорів, які пройшли в Мінську (Білорусь) 20 грудня.

"Домовилися про можливість підписання контракту на 5 років, який може бути згодом продовжений. Обсяг транзиту на 2020 рік – 65 млрд куб. м, з 2021 по 2024 – 40 млрд куб. м", - повідомило джерело.

Як повідомляли Українські Новини, тристоронні переговори щодо транзиту російського газу через територію України в країни Європейського Союзу до 2020 року продовжилися у п'ятницю, 20 грудня, в Мінську (Білорусь).

За їхніми результатами Україна, Росія і Єврокомісія досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу і врегулювання взаємних претензій.

Під час "нормандської" зустрічі Президент Володимир Зеленський і Президент Росії Володимир Путін обговорили продовження транзиту газу через Україну і відновлення прямих поставок російського газу в Україну.

Також за результатом двосторонніх переговорів Зеленський зазначив, що питання укладення нового договору на транзит газу розблоковано.

6 грудня Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" провела технічні консультації з російською стороною щодо транзиту газу з 1 січня 2020 року через територію України.