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01 липня 2020, середа, 11:48 8
Шоу-бізнес 2020-07-01T13:30:04+03:00
Українські Новини
На 69 році життя помер відомий радянський актор Віктор Проскурін

На 69 році життя помер відомий радянський актор Віктор Проскурін

Елизавета Кесельман
Артист, смерть актора, Російський актор, Віктор Проскурін
Віктор Проскурін.Фото: Вікіпедія
Віктор Проскурін.Фото: Вікіпедія

На 69-му році життя помер радянський і російський актор Віктор Проскурін. Про це повідомила його дружина Ірина Хонда, пише РБК.

"Він помер від обструкції легенів, не пов'язаної з COVID-19, хоча вже з'явилася десь у ЗМІ така інформація", — заявила вона.

Як повідомляє відомство, про смерть актора повідомив музикант Юрій Метьолкін.

"Щойно помер мій дорогий друг заслужений артист Росії Віктор Олексійович Проскурін", — написав він.

У розмові з РБК дружина актора також зазначила, що поки не може точно сказати, коли і де буде проходити церемонія прощання з артистом.

"Або завтра ввечері, або в п'ятницю, найімовірніше — в будинку кінематографістів", — заявила РБК дружина актора Ірина Хонда.

Віктор Проскурін народився 8 лютого 1952 року казахському місті Атбасар 8 лютого 1952 року. Після переїзду сім'ї до Москви, став відвідувати заняття театрального гуртка. У 1968 році отримав пропозицію зіграти невелику роль у фільмі Георгія Побєдоносцева "Орлята Чапая", в якому вперше з'явився на екрані.

Популярність він здобув завдяки ролі Геннадія Ляпишева у фільмі "Велика перерва". Крім цього, Проскурін зіграв Василя Вожеватова у фільмі Ельдара Рязанова "Жорстокий романс" за мотивами п'єси Олександра Островського. Серед інших найвідоміших його ролей — капітан Олександр Блінов ("Вийти заміж за капітана"), брати-близнюки Шолто в "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона" та інші.

З 1973 по 1990 роки Проскурін працював в театрі "Ленком", потім брав участь в постановках театру імені М. Н. Єрмолової. У 1982 році актор отримав звання заслуженого артиста РРФСР. У 2010 році Проскуріна нагородили орденом "За внесок в культуру".

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