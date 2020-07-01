На 69 році життя помер відомий радянський актор Віктор Проскурін

На 69-му році життя помер радянський і російський актор Віктор Проскурін. Про це повідомила його дружина Ірина Хонда, пише РБК.

"Він помер від обструкції легенів, не пов'язаної з COVID-19, хоча вже з'явилася десь у ЗМІ така інформація", — заявила вона.

Як повідомляє відомство, про смерть актора повідомив музикант Юрій Метьолкін.

"Щойно помер мій дорогий друг заслужений артист Росії Віктор Олексійович Проскурін", — написав він.

У розмові з РБК дружина актора також зазначила, що поки не може точно сказати, коли і де буде проходити церемонія прощання з артистом.

"Або завтра ввечері, або в п'ятницю, найімовірніше — в будинку кінематографістів", — заявила РБК дружина актора Ірина Хонда.

Віктор Проскурін народився 8 лютого 1952 року казахському місті Атбасар 8 лютого 1952 року. Після переїзду сім'ї до Москви, став відвідувати заняття театрального гуртка. У 1968 році отримав пропозицію зіграти невелику роль у фільмі Георгія Побєдоносцева "Орлята Чапая", в якому вперше з'явився на екрані.

Популярність він здобув завдяки ролі Геннадія Ляпишева у фільмі "Велика перерва". Крім цього, Проскурін зіграв Василя Вожеватова у фільмі Ельдара Рязанова "Жорстокий романс" за мотивами п'єси Олександра Островського. Серед інших найвідоміших його ролей — капітан Олександр Блінов ("Вийти заміж за капітана"), брати-близнюки Шолто в "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона" та інші.

З 1973 по 1990 роки Проскурін працював в театрі "Ленком", потім брав участь в постановках театру імені М. Н. Єрмолової. У 1982 році актор отримав звання заслуженого артиста РРФСР. У 2010 році Проскуріна нагородили орденом "За внесок в культуру".