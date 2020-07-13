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  • Померла дружина голлівудського актора Джона Траволти після боротьби з онкологічним захворюванням
13 липня 2020, понеділок, 14:29 11
Lifestyle 2020-07-13T16:15:03+03:00
Українські Новини
Померла дружина голлівудського актора Джона Траволти після боротьби з онкологічним захворюванням

Померла дружина голлівудського актора Джона Траволти після боротьби з онкологічним захворюванням

Ирина Николенко
Джон Траволта, смерть актора, онкологічне захворювання
Померла дружина актора Джона Траволта. Фото: radiotrek.rv.ua
Померла дружина актора Джона Траволта. Фото: radiotrek.rv.ua

Дружина голлівудського актора Джона Траволти померла після боротьби з онкологічним захворюванням. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram, передають Українські Новини.

Актор розповів, що його дружина померла вранці 12 липня після дворічної боротьби з онкологічним захворюванням на рак молочної залози. Келлі Траволта було 57 років.

"З дуже важким серцем я повідомляю вам, що моя прекрасна дружина Келлі програла свою дворічну боротьбу з раком молочної залози. Вона вела мужню боротьбу з любов'ю та підтримкою багатьох людей", – написав актор.

Померла дружина актора Джона Траволти. Скріншот Instagram/johntravoltaПомерла дружина актора Джона Траволти. Скріншот Instagram/johntravolta

Також Траволта опублікував фото дружини та подякував лікарям, друзям і близьким, які були поруч з його дружиною.

"Любов і життя Келлі завжди буду пам'ятати. Зараз я буду зі своїми дітьми, які втратили матір, тому прошу вибачення заздалегідь, якщо ви нічого не будете чути від нас час. Але, будь ласка, знайте, що я відчую вашу любов у майбутні тижні і місяці, коли ми зцілімося. Вся моя любов", – написав він.

У шлюбі Келлі і Джон Траволта були з 1991 року. У пари народилися дочка Елла Блю (2000), син Бенджамін (2010). Їхній первісток, Джетт, який народився у 1992 році, помер у 2009-му.

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