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21 вересня 2020, понеділок, 19:30 5
Судова влада 2020-09-21T20:23:14+03:00
Українські Новини
Венедіктова не відправлялася з візитом до США

Венедіктова не відправлялася з візитом до США

Елена Новикова
США, Генпрокурор, Офіс Генпрокурора, Візит до США, Офіс генерального прокурора, Ірина Венедіктова, Міністерство юстиції, Ukrainian Guild of Activists
Ірина Венедіктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ірина Венедіктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

В той час, як глава Національного банку України Кирило Шевченко не організовува закордонних зустрічей, генеральний прокурор Ірина Венедіктова також не відправлялася з візитом в США.

Про це Українським Новинам повідомили в Офісі генпрокурора.

"Ні, вона не полетіла в США", - сказали у відомстві.

Інших деталей в Офісі генерального прокурора не повідомили.

Раніше на сайті Міністерства юстиції США з'явилася інформація, що громадська організація Ukrainian Guild of Activists заплатила 58 тис. доларів за візит делегації Національного банку, Державного експортно-імпортного банку і генерального прокурора до Вашингтона (США).

Поїздка нібито запланована на 21 вересня.

Як повідомляли Українськi Новини, генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила заступником генпрокурора Максима Якубовського.

Раніше Венедіктова колишнього генерального прокурора Святослава Піскуна звільнила зпосади свого радника після того, як він написав рапорт про звільнення.

Тим часом Венедіктова призначила Андрія Миколайчука прокурором Тернопільської області.

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