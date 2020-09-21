Південно-Африканська Республіка хоче постачати м'ясо крокодила в Україну

Південно-Африканська Республіка зацікавлена ​​в експорті в Україну м'ясної продукції, зокрема м'яса крокодила.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, передають Українські Новини.

Згідно з ним, тимчасово виконуюча обов'язки голови Держпродспоживслужби Ольга Шевченко зустрілася з фахівцями компетентних органів ПАР.

Сторони обговорили можливості експорту українського м'яса (птиці і свиней) в ПАР, а також яєць і яєчної продукції, зокрема умови доступу на ринки.

"Крім того, в ході розгляду питання експорту свинини учасники обговорили можливості визнання регіоналізації в частині АЧС, з огляду на ситуацію в світі", - йдеться в повідомленні.

Представники ПАР, в свою чергу, висловили зацікавленість в експорті в Україну вовни і м'ясної продукції, зокрема м'яса крокодилів.

Українська сторона відзначила, що для початку імпорту в Україну необхідно пройти відповідну процедуру акредитації для країни і її підприємств.

За підсумками зустрічі була досягнута домовленість продовжити комунікацію на рівні компетентних органів щодо порушених питань.

Як повідомляли Українськi Новини, у січні-серпні 2020 року Україна збільшила експорт свинини на 31% до 1,85 тис. тонн за 4,2 млн доларів порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Крім того, за серпень середні ціни на свинину в живій вазі підвищилися на 3,2%, або на 1,5 гривні, до 47,8 гривні/кг.

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