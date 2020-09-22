Майже все літо Садовий отримував урізану вдвічі зарплату

Про це свідчить відповідь виконавчого комітету Львівської міської ради на запит Українських Новин.

Садовому було нараховано 39 153 гривні зарплати за серпень, включаючи 13 736 гривень за час відпустки.

У червні і липні його зарплата була вищою - 47,2 тис. гривень, що є максимальною зарплатою для чиновників на час карантину.

Львівська міськрада не повідомила, яку суму отримав би мер в серпні, якби не вказане обмеження.

У червні-липні його зарплата була скорочена в два рази через карантин.

У той же час міськрада повідомила, що Садовий пожертвував 11 тис. гривень благодійному фонду "Карітас Волноваха" і 4 тис. - на будівництво університетського містечка Українського католицького університету, і після відрахування податків і зборів видана йому зарплата становила 16,3 тис. гривень.

Зарплата п'яти з семи заступників Садового в серпні була нижчою, ніж у нього, і нарахована в межах карантинних норм: від 12,4 тис. до 35,1 тис. гривень.

У той же час у заступника міського голови з містобудування Любомира Зубача вона становила 95,9 тис. гривень, а у бізнес-омбудсмена Сергія Кіраля - 115,7 тис. гривень.

Такі суми їм було нараховано за рахунок виплати відпускних (від 25,2 тис. до 34,5 тис. гривень) і допомоги на оздоровлення (від 66,3 тис. до 70,6 тис. гривень), на які не поширюються карантинні обмеження.

У червні-липні зарплата всіх заступників Садового перевищувала зарплату мера і встановлене на час карантину обмеження, склавши від 47,4 тис. до 224,6 тис. гривень.

Документ про зарплату Садового за серпень. сторінка 1

Документ про зарплату Садового за серпень. сторінка 2

Документ про зарплату Садового за серпень. сторінка 3

Як повідомляли Українськi Новини, за 2017 рік Садовий задекларував 495 737 гривень доходів.

Також Садовій в травні отримав менше, ніж всі його заступники.

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