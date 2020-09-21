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21 вересня 2020, понеділок, 12:01 7
Життя 2020-09-21T12:22:40+03:00
Українські Новини
Сьогодні християни святкують Різдво Пресвятої Богородиці: заборони і прикмети

Сьогодні християни святкують Різдво Пресвятої Богородиці: заборони і прикмети

Ольга Фандорина
свято, Релігія, Прикмети, Різдво Богородиці
Різдво Богородиці. Фото: nezhatin.com.ua
Різдво Богородиці. Фото: nezhatin.com.ua

Сьогодні, 21 вересня, християни східного обряду відзначають Різдво Пресвятої Богородиці або Другу Пречист. Це свято вважається одним з найважливіших релігійних свят. Українські Новини розкажуть, що можна і що не можна робити в цей день. 

За біблійними переказами, саме в цей день народилася Діва Марія - в галілейському місті Назарет в родині вже немолодих праведників - Анни і Іоакима. У подружжя довго не було дітей. У ті часи у євреїв відсутність дітей вважалося покаранням Божим за гріхи. Незабаром подружжю з'явився ангел і сповістив про те, що у них буде дочка, через яку людям буде даровано порятунок.

Батьки Пресвятої Діви виконали свою обіцянку: коли Марії виповнилося три роки, вони відвели її до Єрусалимського храму, де вона перебувала до повноліття і була вихована в чистоті і лагідності.

Різдво Богородиці. Фото: ukrkalendar.comРіздво Богородиці. Фото: ukrkalendar.com

Що потрібно робити в цей день:

Віряни намагаються побувати в церкві на службі, помолитися про здоров'я близьких, дітей. З давніх-давен в свято до Богородиці з особливою ретельністю зверталися бездітні жінки. Вважалося, що саме в цей день можна вимолити у Бога дитя.

А ще на Другу Пречисту жінки моляться за своїх ненароджених дітей, просячи Богородицю і всіх святих дати діткам імена і охрестити їх душі, щоб вони стали християнами і за них могла просити Бога церква. 

Чого не можна робити на Другу Пречисту:

Заборони стосуються в основному домашніх справ. Не можна займатися прибиранням, прати, прасувати, шити. Святкові страви краще приготувати напередодні.

На Різдво Богородиці не варто працювати в полі.

Введення в храм Діви Марії. Фото: zolochiv.netВведення в храм Діви Марії. Фото: zolochiv.net

Традиції свята Різдва Богородиці:

В Україні в цей день жінки, які чекали первістка, одягали багатий вінок і піднімалися з факелами на "Дівич-гору", щоб помолитися Божій Матері і остаточно попрощатися з символом дівоцтва і безтурботного життя - вінком.

Бездітні ж жінки готували святковий обід, на який запрошували не тільки родичів, але і тих, хто потребував допомоги та уваги, - сиріт, вдів, літніх сусідів.

Також жінки йшли до водойми з короваєм, спеченим з свіжомелених борошна.

Також це вдала дата для весілля. Вважається, що ті, хто одружуються 21 вересня, проживуть разом щасливе і довге життя. А випадкове знайомство, що трапилося в цей день, - доленосне.

На Різдво Пресвятої Богородиці можна запрошувати додому друзів і рідню на святковий обід. У цей день посту немає, тобто вірянам дозволяється вживати будь-яку їжу.

Обов'язковою вважалося запрошення молодих до батьків (тестю і тещі) разом зі свекром і свекрухою для встановлення та зміцнення добрих відносин.

В цей час також прибирали на зиму бджолині вулики, збирали цибулю, закінчувалося прибирання хліба.

Народні прикмети на Різдво Богородиці:

  • У цей день працювати, прибирати, прати, шити - гріх
  • Не можна сваритися, лаятися і злитися
  • Різдво Богородиці прийнято зустрічати біля води. До світанку наші предки йшли до найближчої водойми, там вмивалися, оскільки вірили, що це дасть красу і здоров'я 
  • Намагалися обдарувати милостинею незаможного, тільки допомога має йти від чистого серця

Як повідомляли Українські Новини, в кінці серпня православні  святкували Успіння Пресвятої Богородиці .

Також 11 вересня православні християни святкували  усікновення глави Іоанна Предтечі .

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