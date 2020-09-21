підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Глава Мінфіну пояснив, чому в Офісі президента зростуть зарплати
21 вересня 2020, понеділок, 08:43 20
Політика 2020-09-21T09:30:02+03:00
Українські Новини
Глава Мінфіну пояснив, чому в Офісі президента зростуть зарплати

Глава Мінфіну пояснив, чому в Офісі президента зростуть зарплати

Ольга Фандорина
Зарплата, Міністерство фінансів, Офіс президента, Сергій Марченко
Сергій Марченко. Фото: apostrophe
Сергій Марченко. Фото: apostrophe

У працівників Офісу президента наступного року зростуть зарплати. Відповідні витрати передбачені в державному бюджеті України на 2021 рік, заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Радіо Свобода.  

"300 млн грн з плюсом. Я поясню. За останні роки, я думаю, що, напевно, за п'ять-шість років, президенти України не вважали необхідним дбати про офіс, думати про витрати офісу і так далі. У зв'язку з цим рівень зарплат службовців, а це люди, які працюють в Офісі президента, порівняно з секретаріатом Кабміну і апаратом Верховної Ради, значно нижчий", - сказав він.


Міністр висловив думку, що в ОП "нормальний фахівець" повинен отримувати до 20 тисяч гривень на місяць.

Також, він повідомив, що працівники на аналогічних посадах у Верховній Раді і Кабміні отримують вищі зарплати. Мінфін вирішив "усунути несправедливість". 

"Коли ми це зробили, нам почали дорікати, що це якась, вибачте, політика. Я готовий взяти на себе цю відповідальність. Ми рахуємо бюджет — побачили диспропорцію, і ми перерахували", — пояснив Марченко.

Як повідомляли Українські Новини, голова Мінфіну Марченко прокоментував можливість дефолту

Крім того, міністр фінансів Марченко заробив в липні в 3,5 рази менше, ніж його заступник.

 

Більше новин про: Зарплата Міністерство фінансів Офіс президента Сергій Марченко

Т. в. о. керівника Держуправління справами Лисий о...
Єрмак заперечує таємну угоду з урядом Росії...
Міністр фінансів Марченко вважає реалістичним зрос...
Голова Мінфіну Марченко прокоментував можливість д...
В Україні набуло чинності оновлене епідзонування. Які міста потрапили в "червону" зону
Глава Мінфіну пояснив, чому в Офісі президента зростуть зарплати
Новини
На Донбасі бойовики знову порушили перемир'я 10:00
Майже у всіх областях України оголосили надзвичайний рівень пожежонебезпеки 09:40
Захворюваність і смертність від коронавірусу зменшуються другий день поспіль 09:30
У понеділок вранці Київ скували традиційні затори: де найбільш завантажені дороги 09:08
Україна 194-й день на карантині. Які обмеження діють в "червоній" і "помаранчевій" зонах 09:00
більше новин
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org
У парку "Володимирська гірка" мер Кличко відкрив новий фонтан з Архистратигом Михаїлом 18:09
Кредитори заборонили Україні знижувати податки, — Ігор Палиця 19:15
Мешканці Одещини вимагають від влади навести порядок з безпекою в порту "Південний" 16:17
"За майбутнє" вимагає повернути та посилити відповідальність забудовників за будівництво соцінфраструктури 14:06
Долар відійшов від психологічної позначки: експерт розповів, яким буде курс 08:47
більше новин
Сьогодні розпочнуться матчі 2-го туру Англійської Прем'єр-ліги. Де дивитись 10:45
Смертність від коронавірусу за останню добу впала майже на третину 10:40
Глава Мінфіну пояснив, чому в Офісі президента зростуть зарплати 08:43
Які країни віднесені в "червону зону". МОЗ оприлюднило новий список 15:34 Інфографіка
Мешканці Одещини вимагають від влади навести порядок з безпекою в порту "Південний" 16:17
більше новин
Україна 194-й день на карантині. Які обмеження діють в "червоній" і "помаранчевій" зонах
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok