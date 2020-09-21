Глава Мінфіну пояснив, чому в Офісі президента зростуть зарплати

У працівників Офісу президента наступного року зростуть зарплати. Відповідні витрати передбачені в державному бюджеті України на 2021 рік, заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Радіо Свобода.

"300 млн грн з плюсом. Я поясню. За останні роки, я думаю, що, напевно, за п'ять-шість років, президенти України не вважали необхідним дбати про офіс, думати про витрати офісу і так далі. У зв'язку з цим рівень зарплат службовців, а це люди, які працюють в Офісі президента, порівняно з секретаріатом Кабміну і апаратом Верховної Ради, значно нижчий", - сказав він.



Міністр висловив думку, що в ОП "нормальний фахівець" повинен отримувати до 20 тисяч гривень на місяць.

Також, він повідомив, що працівники на аналогічних посадах у Верховній Раді і Кабміні отримують вищі зарплати. Мінфін вирішив "усунути несправедливість".



"Коли ми це зробили, нам почали дорікати, що це якась, вибачте, політика. Я готовий взяти на себе цю відповідальність. Ми рахуємо бюджет — побачили диспропорцію, і ми перерахували", — пояснив Марченко.

Як повідомляли Українські Новини, голова Мінфіну Марченко прокоментував можливість дефолту.



Крім того, міністр фінансів Марченко заробив в липні в 3,5 рази менше, ніж його заступник.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини