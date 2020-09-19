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19 вересня 2020, субота, 12:30 7
Економіка 2020-09-19T13:30:03+03:00
Українські Новини
Голова Мінфіну Марченко прокоментував можливість дефолту

Голова Мінфіну Марченко прокоментував можливість дефолту

Анна Рудык
Мінфін, Держборг України, Сергій Марченко, Реструктуризація боргу
Сергій Марченко. Фото: president.gov.ua
Сергій Марченко. Фото: president.gov.ua

Голова Міністерства фінансів Сергій Марченко в черговий раз виступив проти реструктуризації зовнішніх боргів і заперечує можливість дефолту України.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу ZIK, передають Українські Новини.

"Я ставлюся до таких ідей (до припинення виплат за зовнішніми боргами) категорично негативно. Можна один раз не заплатити кошти, які ви повинні. І іншим разом вам не повірять і не дадуть в борг. На жаль, в практиці України такі випадки були, коли ми здійснювали реструктуризацію", - сказав міністр.

Він додав, що необхідно проводити зважену боргову політику.

"Я вважаю, що необхідно шукати можливості і не проводити реструктуризацію, проводити зважену боргову політику, щоб про ситуацію навіть не йшлося. Списують борги або проводять реструктуризацію або країни, в яких політики абсолютно безвідповідальні, або країни, які не мають можливості заплатити за боргами. Вважаю, що Україна не повинна йти таким шляхом ... Не треба вживати слово дефолт ... його не буде", - підкреслив Марченко.

Як повідомля Українські Новини, інвестбанкіри розповіли про наслідки для країни, в разі оголошення дефолту.

Раніше сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в червні збільшився на 3,5%, або на 2,89 млрд до 85,01 млрд доларів за порівнянні з попереднім місяцем.

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