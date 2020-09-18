Перші заморозки накриють Україну сьогодні вночі

У суботу вночі, 19 вересня, в Києві очікуються заморозки на поверхні грунту до 0 ... -3 градусів. Про це повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації.

"У столиці 19 вересня очікується мінлива хмарність. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8 градусів тепла, вдень 18-20 градусів. Опади не очікується", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними Укргідрометцентру, заморозки очікуються в більшості західних, північних та центральних областей.

Як повідомляли Українські Новини, завтра, 19 вересня, на території західних областей вдень температура повітря підвищиться до 16-22 градусів тепла , а вночі - до 5-8. На півночі, сході і в центральних областях вдень буде 17-20 градусів тепла, а вночі - 5-7 градусів вище нуля. На півдні вдень очікується 19-22 градуси тепла, вночі - +7 ... + 11.

Український гідрометеорологічний центр попереджає про різке похолодання і перші заморозки з 18 до 19 вересня.

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