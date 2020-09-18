"Енергоатом" до кінця року затвердить проєкт будівництва енергоблоків №3 і №4 ХАЕС

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" планує затвердити до кінця 2020 року проєкт будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС, Нетішин, Хмельницька область).

Про це тимчасово виконуючий обов'язки президента "Енергоатому" Петро Котин повідомив у інтерв'ю Українським Новинам.

"До кінця поточного року ми хочемо вийти на етап остаточного затвердження проєкту добудови блоків №3 та №4 Хмельницької АЕС. Завершення будівельних робіт на обох блоках планується у 2025 році", - сказав він.

Котин підкреслив, що загальна вартість добудови складе 76,8 млрд гривень у поточних цінах.

Як джерела фінансування цього проекту "Енергоатом" розглядає різні варіанти, у тому числі власне інвестування, залучення кредитів вітчизняних і зарубіжних банків.

"Також нами були проведені переговори із зарубіжними партнерами: компаніями Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), Китайською національною ядерною корпорацією (CNNC), чеською Škoda JS. Було підготовлено спеціальний законопроєкт "Про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3,4 ХАЕС". Він був схвалений на засіданні уряду ще влітку минулого року, але поки не розглядався Верховною Радою", - зазначив Котин.

Також він додав, що прийняття закону є ключовим елементом для початку робіт з добудови блоків.

Зокрема, законопроєктом передбачена локалізація в Україні виробництва обладнання для станції до 70%, що на етапі будівництва дасть десятки тисяч нових робочих місць

Як повідомляли Українські Новини, Міненерго виступає за будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

Також Зеленський обговорить з Шмигалем добудову енергоблоків №3 і №4 ХАЕС.

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