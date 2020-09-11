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11 вересня 2020, пʼятниця, 16:06 8
Економіка 2020-09-11T17:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський обговорить з Шмигаль добудову енергоблоків №3 і №4 ХАЕС

Зеленський обговорить з Шмигаль добудову енергоблоків №3 і №4 ХАЕС

Григорий Яковенко
Енергоблок, Нетішин, ХАЕС
Воллдимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Воллдимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський намір обговорити з прем'єр-міністром Денисом Шмигаль і тимчасово виконуючою обов'язки міністра енергетики Ольгою Буславець продовження будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС, Нетішин, Хмельницька область).

Про це Зеленський повідомив під час своєї поїздки на ХАЕС, передають Українські Новини.

"Зараз зв'яжемося з президентом "Енергоатома" Петром Котіним, Шмигаль, Буславець і з енергетиками високого рівня проведемо нараду в найближчі дні, і обов'язково підготуємо указ від мене щодо заходів для підтримки атомної енергетики України... і будемо говорити про можливість запуску і будівництва енергоблоків №3 і №4", - сказав він.

Також Зеленський підкреслив, що запуск будівництва енергоблоків сприятиме створенню близько 100 тис. робочих місць.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вперше за час карантину зробить заокрдонний візит.

Також Зеленський порівняв медреформу з радянською електронною грою "Ну, постривай!" .

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