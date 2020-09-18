підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 вересня 2020, пʼятниця, 12:42 1
Америка 2020-09-18T13:30:06+03:00
Українські Новини
У карантин в США почав набирати популярність "безалкогольний алкоголь"

У карантин в США почав набирати популярність "безалкогольний алкоголь"

Анна Рудык
Алкоголь, напої, безалкогольні напої, продаж алкоголю, альтернативний алкоголь, безалкогольний алкоголь
Алкоголь. Фото: pixabay
Алкоголь. Фото: pixabay

В Сполучених Штатах Америки набирає популярність новий "альтернативний алкоголь" в той час, як 60% українців віддає перевагу міцному алкоголю. Про це пише видання The Bell.

Так, повідомляється, що ці напої за смаком і запахом нагадують спиртне, проте є безалкогольними.

Зазначається, що така альтернатива спиртного є насправді не більше ніж дорогою ароматизованою водою, але, за прогнозами дослідницької компанії IWSR, продажі альтернативних спиртних напоїв в наступні п'ять років подвояться.

Крім того, список найкращих безалкогольних "алкогольних" напоїв склав Bloomberg: там є і джин, і текіла, і навіть безалкогольний Aperol Spritz.

Як повідомляли Українські Новини, депутат від фракції "Слуга народу" Євген Шевченко пропонує Верховній Раді заборонити продаж алкоголю і сигарет в роздрібних магазинах на всій території України з 22:00 до 10:00.

Також в Україні, за даними Державної служби статистики, вартість горілки збільшилася на 12%. Ціна за пляшку горілки об'ємом 0,5 літрів в червні цього року становила в середньому 92,13 гривень, в той час як в червні минулого року - 81,9 гривень. 

Раніше у Грузії закрили всі алкогольні магазини через коронавірус.

Більше новин про: Алкоголь напої безалкогольні напої продаж алкоголю альтернативний алкоголь безалкогольний алкоголь

Після рекордного приросту захворюваність на коронавірус почала падати
МОЗ внесло зміни до протоколу лікування коронавірусу
Новини
"Удар" йде на вибори у Києві, – Кличко 13:26
Аваков заявив, що Лукашенко "звихнувся на своїй владі" 13:12
У карантин в США почав набирати популярність "безалкогольний алкоголь" 12:42
Шкарлет прокоментував заяви про плагіат в його наукових роботах 12:38
Заступник голови КМДА Мондриївський захворів на коронавірус 12:14
більше новин
Байден та Порошенко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine
Байден назвав Трампа собакою, – Деркач опублікував нові записи 14:30
Деркач подав до суду на бездіяльність українського МЗС 15:45
Труханов виступив проти Національного корпусу 14:40
Андрій Деркач. Скріншот: прес-конференція
Деркач опублікував схеми крадіжки з тарифів та запропонував знизити їх на третину 15:25
Виталий Кличко. Фото: КГГА
Київ вже готовий до холодів, — мер Кличко 14:02
більше новин
Кабмін змінив критерії віднесення регіонів до "червоній зоні" епіднебезпеки 14:50
Філарет одужав від коронавірусу і його виписали з лікарні 15:07
Коронавірус в Україні: понад 3,5 тисячі нових випадків за добу 09:21
У Раду внесли постанову про відставку міністра фінансів Марченка 10:07 Документ
Хасиди. Скріншот відео
Співають пісні і хворіють на коронавірус: хасиди не залишають "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю 09:58
більше новин
Карантин в Україні. Які області потрапили в "червону" і "помаранчеву" зони
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok