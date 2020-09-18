У карантин в США почав набирати популярність "безалкогольний алкоголь"

В Сполучених Штатах Америки набирає популярність новий "альтернативний алкоголь" в той час, як

В Сполучених Штатах Америки набирає популярність новий "альтернативний алкоголь" в той час, як

Так, повідомляється, що ці напої за смаком і запахом нагадують спиртне, проте є безалкогольними.

Зазначається, що така альтернатива спиртного є насправді не більше ніж дорогою ароматизованою водою, але, за прогнозами дослідницької компанії IWSR, продажі альтернативних спиртних напоїв в наступні п'ять років подвояться.

Крім того, список найкращих безалкогольних "алкогольних" напоїв склав Bloomberg: там є і джин, і текіла, і навіть безалкогольний Aperol Spritz.

Як повідомляли Українські Новини, депутат від фракції "Слуга народу" Євген Шевченко пропонує Верховній Раді заборонити продаж алкоголю і сигарет в роздрібних магазинах на всій території України з 22:00 до 10:00.

Також в Україні, за даними Державної служби статистики, вартість горілки збільшилася на 12%. Ціна за пляшку горілки об'ємом 0,5 літрів в червні цього року становила в середньому 92,13 гривень, в той час як в червні минулого року - 81,9 гривень.

Раніше у Грузії закрили всі алкогольні магазини через коронавірус.