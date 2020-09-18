Плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА з футболу, "Динамо" - "Гент": що, де, коли

Як і в попередніх матчах європейських кубкових турнірів, вирішальні ігри за вихід в групові турніри Ліги Європи і Ліги чемпіонів УЄФА пройдуть без присутності глядачів на трибунах. Через це уболівальникам київського "Динамо" належить задовольнятися переглядом матчів раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів між столичним клубом і бельгійським ФК "Гент" лише перед телеекранами.

Проте, вже зараз відомо де, в які дати і в який час відбудуться ці ігри.

Як повідомляє офіційний сайт "Динамо", першу гру з бельгійським "Гентом" "біло-блакитні" проведуть на виїзді - зустріч в Генті відбудеться в середу, 23 вересня. Початок - о 21:00 за середньоєвропейським часом (22:00 за Києвом).

Матч-відповідь пройде на НСК "Олімпійський" у вівторок, 29 вересня, і також почнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що між цими іграми динамівця належить зіграти на умовному "виїзді" з "Минаєм". Гра відбудеться в столиці України 26 вересня, початок - о 14:00.

Тобто чи не найвирішальніші для київського клубу в нинішньому сезоні міжнародні ігри нашій команді належить провести за графіком: "3 поєдинки за 6 днів".

Слід зазначити, що бельгійську команду "динамівці" 10 років тому проходили в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, обігравши "буйволів" і вдома, і в гостях.

На стадії плей-офф кияни ще двічі зустрічалися з клубами з Бельгії і в обох випадках поступилися суперникам: у сезоні-1992/1993 - "Андерлехту", а рік тому - "Брюгге". В цілому ж "Динамо" провело з бельгійця 10 матчів - 3 перемоги, 1 нічия, 6 поразок, м'ячі 18-20.

У свою чергу, "Гент" у 6-ти іграх з українськими командами відсвяткував лише одну вікторії, чотири рази йдучи з поля переможеним (м'ячі 7-18).

Крім визначення дат, місця і часу майбутніх поєдинків, Європейський союз футбольних асоціацій (УЄФА) затвердив і жорсткі умови щодо карантинних заходів. Так, за 1-2 дні до кожного з матчів обидві команди мають пройти обов'язкову процедуру тестування на CoViD-19.

Так само стало відомо, на який саме телевізійної "кнопці" вболівальники зможуть подивитися протистояння між "Динамо" і "Гентом". Як і в попередні роки, транслятором стадії плей-офф і наступних матчів в груповому турнірі Ліги чемпіонів, будуть телеканали групи "Футбол". Уже визначено, що виїзний матч киян з Бельгії буде показаний на телеканалі "Футбол 2". А ось який з каналів покаже через тиждень матч-відповідь, проведення якого заплановано на НСК "Олімпійський", поки не визначено.

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