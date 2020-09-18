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18 вересня 2020, пʼятниця, 09:35 10
ЗМІ 2020-09-18T11:15:02+03:00
Українські Новини
Ми ніколи не забудемо жертви Георгія Гонгадзе, - Міжнародна Федерація Журналістів

Ми ніколи не забудемо жертви Георгія Гонгадзе, - Міжнародна Федерація Журналістів

Тетяна Зотова
Гонгадзе, НСЖУ, МФЖ, Журналіст, загибель
Міжнародна федерація журналістів Фото: МФЖ
Міжнародна федерація журналістів Фото: МФЖ

16 вересня, у Києві на фасаді Національної спілки журналістів встановили меморіальну дошку українському журналісту Георгію Гонгадзе.

"Багато хто вважає вбивство Георгія найбільш резонансним злочином проти журналіста в історії незалежної України, оскільки до нього було причетні вище керівництво держави", - зазначає МФЖ на своєму офіційному сайті.

В дописі підкреслюється, що протягом багатьох років Міжнародна та Європейська федерації журналістів стежили за цією справою, закликали українську владу ретельно розслідувати цей страшний злочин і притягнути до суду тих, хто за ним стоїть. Колишній президент МФЖ і нинішній почесний скарбник Джим Бумела неодноразово робив заяви з цього приводу. Члени МФЖ, протягом 20 років послідовно протестували через неефективне розслідування, звертаючись до посольств України в їх державах.

Міжнародна Федерація Журналістів також відзначила дії та заходи, які Національна спілка журналістів України та обласні організації щорічно проводять для вшанування пам’яті Георгія Гонгадзе та всіх вбитих журналістів.

"Абсолютна більшість журналістів, які наразі працюють в ЗМІ, професійно виросли і працюють "під знаком долі" Георгія Гонгадзе. Доля Гонгадзе є свідченням того, наскільки професія журналіста є небезпечною в Україні", - зауважив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Своєю чергою Генеральний секретар МФЖ Ентоні Беланжер зазначив: "Ганебно, що нам все ще доводиться боротися за основні права, такі як безпека журналістів та правосуддя за злочини проти них. Журналістському співтовариству у всьому світі потрібно об’єднатися та боротися разом за свою безпеку. Щоб припинити насильство проти журналістів, нам потрібно гарантувати, що жоден злочин проти журналістів не залишиться безкарним. Ми ніколи не забуваємо про жертви наших колег, таких як Георгій".

Як інформували Українські Новини, в Україні триває тиждень вшанування журналістів, які загинули при виконанні професійних обов’язків.

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