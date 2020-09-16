підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 вересня 2020, середа, 11:31 10
ЗМІ 2020-09-16T12:15:02+03:00
Українські Новини
В Україні вшановують пам’ять загиблих українських журналістів

В Україні вшановують пам’ять загиблих українських журналістів

Петро Стуженко
НСЖУ, Журналіст, загибель, вшанування пам'яті, Томіленко
В Україні вшановують пам’ять загиблих українських журналістів. Малюнок: НСЖУ
В Україні вшановують пам’ять загиблих українських журналістів. Малюнок: НСЖУ

В Україні триває тиждень вшанування журналістів, які загинули при виконанні професійних обов’язків, інформує голова НСЖУ Сергій Томіленко. До дня пам’яті українських журналістів, який відзначається у третю п’ятницю вересня, та з нагоди 16 вересня, дня викрадення Георгія Гонгадзе, Національна спілка журналістів України та обласні організації запрошують колег до участі у пам’ятних заходах, організованих у Києві та регіонах.

16 вересня відбудеться відкриття меморіальної дошки Георгію Гонгадзе на фасаді центрального офісу Національної спілки журналістів України, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-а. Виготовлення дошки ініціювала Київська міська рада. Автор меморіальної дошки – скульптор Василь Маркуш; робота погоджена з родиною журналіста, зокрема, із Мирославою Гонгадзе. Також 16 вересня о 21:40 на суспільному каналі "UA: Перший" відбудеться прем’єра фільму "Вбивство Гонгадзе. 20 років у пошуках правди".

На 17 вересня пам’ятні заходи заплановані в Одесі та Полтаві. Одеські журналісти планують зібратися біля могили вбитого у 1997 році редактора газети "Вечірня Одеса" Бориса Дерев’янка та вшанувати пам’ять загиблих колег. Полтавські журналісти, в свою чергу, проводять вшанування пам’яті та покладання квітів біля пам’ятного знаку на Алеї журналістів по вулиці Ватутіна.

18 вересня колеги з Івано-Франківщини зберуться на Алеї пам’яті журналістів Прикарпаття, неподалік Івано-Франківська, для відкриття другої меморіальної дошки пам’яті журналістів Прикарпаття. Також в ефірі регіональних теле- та радіомовників будуть розміщені сюжети, присвячені Дню пам’яті українських журналістів. У цей же день журналісти Черкащини зберуться біля могили Вадима Комарова на Першому міському кладовищі Черкас, згадати добрим словом, покласти квіти, запалити свічки на місці його спочинку та могилах незабутніх колег. А у Корсунь-Шевченківському Черкаської області журналісти зберуться на акцію вшанування коло могили закатованого у 2014 році Василя Сергієнка.

Спілчани Дніпропетровської області запланували панахиди за померлими та загиблими представниками преси, покладання квітів до пам’ятних дошок та могил видатних журналістів області. Також, в офісі Дніпропетровської обласної організації НСЖУ відкрито фотовиставку "Життя – як фотоспалах…" пам’яті Анатолія Красножона.

Колеги із Запорізької області проводять естафету пам’яті запорізьких журналістів. Заходи проходять протягом тижня. Під час їх проведення журналісти в своїх творчих колективах згадують про запорізьких журналістів, про Георгія Гонгадзе, говорять про відповідальність і відданість професії, про обов’язок говорити суспільству і людям правду. Розпочинає цей захід колектив найтиражнішої в області незалежної газети "МИГ". Аналогічні акції проводять колективи газет "Таврія" з Токмака, "Рідний край" (Більмацький район), естафету пам’яті приймають Оріхів, Мелітополь, інші журналістські колективи.

Член правління Харківської обласної організації Національної спілки журналістів України Людмила Морозова, разом із колегами до 20-річниці вбивства Георгія Гонгадзе опублікували у відкритому доступі двосерійний документальний фільм "Дві материнські сльози на дві держави" у якому мати Георгія Леся Гонгадзе розповідає материнську правду про життєвий шлях Гіві, а також акцентує увагу на виснажливих процедурах поховання, експертиз, розслідувань.

При цьому, Національна спілка журналістів України наголошує на важливості дотримання усіх санітарних та протиепідемічних норм під час проведення заходів, з огляду на пандемію коронавірусу COVID-19.

Більше новин про: НСЖУ Журналіст загибель вшанування пам'яті Томіленко

16 вересня - відкриття меморіальної дошки Георгію ...
В Естонії заявили про смерть свого громадянина на ...
Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репре...
Від початку року до журналістів застосовували силу...
Податкова назвала 5 найбільших боржників в Україні
Смертність від коронавірусу за добу зросла майже вдвічі
Новини
Більше половини українців не задоволені діяльністю Зеленського 12:43
У столиці сумний рекорд за кількістю смертей від коронавірусу. Нових хворих - 356 12:35 Інфографіка
Понад сотня поліцейських захворіли на коронавірус за добу 12:32
Агрострахування - один з базових інструментів державної підтримки фермерів практично у всіх країнах світу, - Лапа 12:19
Список "Голосу" на виборах до Київради очолив Максим Нефьодов 12:17
більше новин
Коломойский рветься заробляти на аукціонах "Енергоатому" по аналогічній схемі, як в "Центренерго" — Популях Популях 16:53
Список "Голосу" на виборах до Київради очолив Максим Нефьодов 12:17
В Київській організації "ЄС" повідомили, що виключили зі списків виявлених "людей Федорука" 20:18
Незважаючи на коронакризу, іноземні інвестори зберігають інтерес до ОВДП, — ICU 16:22
В умовах карантину мобільні оператори змушені піти на перегляд тарифів, - ЗМІ 13:03
більше новин
Долар пробив позначку в 28 гривень. Офіційний курс на вівторок 16:16
Непал має намір відкрити країну для туристів у середині жовтня 10:49
Кількість нових смертельних випадків COVID-19 за добу збільшилася 60,6% 09:30 Інфографіка
В Україні з січня можуть встановити прожитковий мінімум 2,2 тис. гривень, мінімальну зарплату - 6 тис. гривень 10:38
Дітей не брати, голосувати своєю ручкою: Кабмін затвердив "коронавірусні" правила на місцевих виборах 15:47
більше новин
На Донбасі бойовики тричі порушили перемир'я, трьох українських військових поранено
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok