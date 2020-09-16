У Києві відкрили меморіальну дошку Георгію Гонгадзе

У Києві на фасаді Національної спілки журналістів встановили меморіальну дошку Герою України, українському журналісту Георгію Гонгадзе. З відкриттям цієї меморіальної дошки в Україні розпочинається тиждень пам'яті українських журналістів, які загинули, виконуючи професійний обов'язок, інформує голова НСЖУ Сергій Томіленко на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Останній у своєму житті проєкт Георгій назвав "Українська правда". Він створив інтернет-ресурс і вірив у його успіх навіть тоді, коли лише 1% українців мали доступ до інтернету. Георгій передбачив майбутнє. Власними зусиллями й життям він відкрив нам нові горизонти. Георгій надихав, спонукав і мотивував інших до дій. І якщо не своїм життям, то своєю смертю, він змінив Україну, - зазначила представниця родини Гонгадзе, правозахисниця Валентина Теличенко.

Голова НСЖУ Сергій Томіленко зауважив, що абсолютна більшість журналістів, які наразі працюють в ЗМІ, працюють "під знаком долі" Георгія Гонгадзе. За його словами, доля Гонгадзе є свідченням того, наскільки професія журналіста є небезпечною.

"Ми з сумом констатуємо, що щороку десятками вимірюється кількість інцидентів фізичної агресії. З початку року ми визначили 49 таких випадків. Журналістів цькують, б'ють, пошкоджують камери, намагаються зашкодити їхній роботі", - сказав Томіленко.

Голова НСЖУ зазначив, що цього тижня у всіх регіонах проходитимуть заходи із вшанування загиблих журналістів, зокрема, Ігоря Александрова, Бориса Дерев’янка, Павла Шеремета, Василя Сергієнка, Вадима Комарова..

"Відтепер на Хрещатику з’явився певний меморіальний комплекс із вшанування вбитих журналістів - і дошка Георгію Гонгадзе, і табличка з іменами колег, які загинули в минулі роки", - говорить Сергій Томіленко. "Сподіваємося, що попри нові медіа, завантаженість, інформаційний шум, журналісти знаходитимуть хвилинку, аби прийти і вшанувати колег, які ціною свого життя утверджували важливість професії".

"У мене є велике сподівання, якщо підліток або людина, яка можливо не знала Георгія, буде проходити повз дошку, вона можливо прочитає і про щось замислиться у цей час", - сказала головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва.

Виготовлення дошки ініціювала Київська міська рада, виконавець - Департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації. Автор меморіальної дошки - скульптор Василь Маркуш; робота погоджена з родиною журналіста, зокрема, із Мирославою Гонгадзе.

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