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18 вересня 2020, пʼятниця, 08:30 5
Lifestyle 2020-09-18T08:45:01+03:00
Українські Новини
На Близнюків чекає вдалий день, а Водоліям потрібно покладатися на інтуїцію, - гороскоп від Глоби на сьогодні

На Близнюків чекає вдалий день, а Водоліям потрібно покладатися на інтуїцію, - гороскоп від Глоби на сьогодні

Елена Новикова
Астрологія, поради астрологів, Астрологічний прогноз, Гороскоп на сьогодні, Павло Глоба
Гороскоп на п'ятницю від Павла Глоби. Фото: pixabay
Гороскоп на п'ятницю від Павла Глоби. Фото: pixabay

Сьогодні, 18 вересня, астролог заявляє, що є шанс потрапити в полон ілюзій, тому варто бути обережнішими у той час, як в четвер через нову мету необхідно було змінювати свої плани. Детально про те, що чекає представників всіх знаків зодіаку в п'ятницю розповів Павло Глоба .

Овен

Є шанси помітити перші успіхи в діяльності, яку почали не так давно. Можливим перепадам настрою не варто дивуватися. Головне їх вдало застосувати так, щоб нікому не нашкодити.

Телець

Якщо не відволікатися на проблеми, які і так рано чи пізно пройдуть, Тельці мають шанси провести чудовий день. У п'ятницю представникам цього знаку буде властиво сповна відчувати радість і щастя простих моментів.

Близнюки

Астролог прогнозує для Близнюків вдалий день - гострі кути будуть згладжуватися, рідні не будуть докучати, а колеги - сприяти в роботі.

Рак

День буде сприятливим для будь-якої діяльності, тільки ось при прийнятті важливих рішень варто твердо хапатися за реальність і не витати в хмарах, а зважувати всі за і проти.

Лев

Добре буде вдаватися творча робота і неважкі завдання. Можна зайнятися вивченням цікавої літератури, самоосвітою.

Діва

Для Дів цього дня буде характерна підвищена самооцінка, що додасть сил для вирішення поточних завдань. Легко буде вдаватися пошук гідних союзників в комерційних та особистих справах.

Терези

День видасться сприятливим для нових починань. Найімовірніше, що в цей день закоханість виллється в відносини, фінансові вкладення - в прибуток.

Скорпіон

Для Скорпіонів в п'ятницю буде характерна неймовірна проникливість і допитливість. Це допоможе в складних ситуаціях і при налагодженні контактів. Представники знаку будуть справляти враження всезнайки, що додасть вагомості їх репутації.

Стрілець

У Стрільців у цей день буде багато сил. Сміливо беріться за справу, вони вдаватимуться як ніколи успішно. Старанна робота допоможе зміцнити статус представників знака і поліпшити перспективи на збільшення прибутків.

Козеріг

По можливості зірки рекомендують Козерогам зайнятися спортом, це добре позначиться на здоров'ї і допоможе зняти напругу.

Водолій

Водоліям радять у всьому покладатися тільки на власну інтуїцію. Втім, приступати до рішучих дій варто лише при стовідсотковій упевненості, а ще краще перенести відповідальні рішення на завтра.

Риби

У п'ятницю для Риб сприятливий день для початку чогось нового. Якщо шукаєте роботу - надішліть в цей день резюме. Якщо хочете підкоригувати фігуру - йдіть в зал або почніть бігати. Якщо хочете вивчити щось нове - запишіться на курси. Ці починання принесуть перші результати вже зовсім скоро.

Як повідомляли Українські Новини, астрологи дали прогноз на осінь – цього сезону зірки принесуть Тельцям, Близнюкам, Ракам, Скорпіонам і Рибам успіх майже у всіх сферах життя.

Тим часом Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США (NASA) може схвалити до квітня 2021 року відправку однієї або двох місій на Венеру для пошуку життя.

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