підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Події
  • У постраждалих в ресторані "Канапа" - шок і опіки. Названо попередні причини вибуху
17 вересня 2020, четвер, 19:40 8
Події 2020-09-17T20:30:01+03:00
Українські Новини
У постраждалих в ресторані "Канапа" - шок і опіки. Названо попередні причини вибуху

У постраждалих в ресторані "Канапа" - шок і опіки. Названо попередні причини вибуху

Кира Молчанова
Ресторан, Київ, вибух, Дмитро Борисов, ресторан
Пожежники біля ресторану
Пожежники біля ресторану "Канапа". Фото пресслужби Головного управління ДСНС в Києві

В результаті вибуху в ресторані "Канапа" на Андріївському узвозі в Києві постраждали 3 людини, у яких тепер шок і опіки.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Головного управління ДСНС в Києві.

Двох з постраждалих працівників кухні відвезли в лікарню з опіками. Третя співробітниця від госпіталізації відмовилася і отримала необхідну допомогу на місці.

Причиною вибуху могли стати 4 побутових газових балончика 0,75 літрів кожен. Вони стояли біля печі і вибухнули від сильного нагріву.

На ліквідацію пожежі рятувальники витратили близько 15 хвилин. Остаточну причину НП встановлять правоохоронці.

Власник ресторану Дмитро Борисов розповів журналістам видання "Гордон", що вибухнути могли пальники для приготування страв у вогні. Зараз ресторан закрили.

"Ми чекаємо результатів експертизи про те, що стало причиною вибуху. Це точно не газ, оскільки на кухні немає газового обладнання. Є підозра, що це фламбіратори. Поки ресторан закритий, ми робимо все, щоб з'ясувати ситуацію", - розповів Борисов.

Як повідомляли Українські Новини, вибух стався близько 16:00 в ресторані "Канапа" за адресою Андріївський узвіз, 19. В результаті вибуху постраждали дві людини. На місці події працюють правоохоронці для встановлення всіх обставин і причин вибуху.

Раніше в Києві вибухнула автоцистерна для перевезення газу під час зварювальних робіт, внаслідок чого загинула одна людина і ще одна потрапила до лікарні.

Більше новин про: Ресторан Київ вибух Дмитро Борисов ресторан "Канапа" вибух в ресторані вибух в "Канапі"

У Києві за добу СOVID-19 захворіли 379 осіб, з яких 41 дитина
Картини Порошенка можуть конфіскувати через несплату податку, — Бабіков
Новини
В ООН хочуть закликати світ до глобального припинення вогню через небезпеку коронавірусу 19:48
За день у Києві збільшилася кількість класів, переведених на "дистанційку" 19:45
Пожежники біля ресторану
У постраждалих в ресторані "Канапа" - шок і опіки. Названо попередні причини вибуху 19:40
Громадські організації виявили масштабні зловживання депутатськими повноваженнями у Запорізькій області 19:29
Після зміцнення гривня почала знижуватися в ціні. Курс нацвалюти на міжбанку 19:20
більше новин
Байден та Порошенко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine
Байден назвав Трампа собакою, – Деркач опублікував нові записи 14:30
Деркач подав до суду на бездіяльність українського МЗС 15:45
Труханов виступив проти Національного корпусу 14:40
Андрій Деркач. Скріншот: прес-конференція
Деркач опублікував схеми крадіжки з тарифів та запропонував знизити їх на третину 15:25
Виталий Кличко. Фото: КГГА
Київ вже готовий до холодів, — мер Кличко 14:02
більше новин
Про численні спалахи АЧС повідомили в Німеччині 12:04
Кабмін змінив критерії віднесення регіонів до "червоній зоні" епіднебезпеки 14:50
Непал має намір відкрити країну для туристів у середині жовтня 10:49
Коронавірус в Україні: понад 3,5 тисячі нових випадків за добу 09:21
Податкова назвала 5 найбільших боржників в Україні 11:03
більше новин
Офіс генпрокурора має намір просити суд заарештувати депутата Юрченка з альтернативою застави 5-10 млн гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok