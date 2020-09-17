У постраждалих в ресторані "Канапа" - шок і опіки. Названо попередні причини вибуху

В результаті вибуху в ресторані "Канапа" на Андріївському узвозі в Києві постраждали 3 людини, у яких тепер шок і опіки.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Головного управління ДСНС в Києві.

Двох з постраждалих працівників кухні відвезли в лікарню з опіками. Третя співробітниця від госпіталізації відмовилася і отримала необхідну допомогу на місці.

Причиною вибуху могли стати 4 побутових газових балончика 0,75 літрів кожен. Вони стояли біля печі і вибухнули від сильного нагріву.

На ліквідацію пожежі рятувальники витратили близько 15 хвилин. Остаточну причину НП встановлять правоохоронці.

Власник ресторану Дмитро Борисов розповів журналістам видання "Гордон", що вибухнути могли пальники для приготування страв у вогні. Зараз ресторан закрили.

"Ми чекаємо результатів експертизи про те, що стало причиною вибуху. Це точно не газ, оскільки на кухні немає газового обладнання. Є підозра, що це фламбіратори. Поки ресторан закритий, ми робимо все, щоб з'ясувати ситуацію", - розповів Борисов.

Як повідомляли Українські Новини, вибух стався близько 16:00 в ресторані "Канапа" за адресою Андріївський узвіз, 19. В результаті вибуху постраждали дві людини. На місці події працюють правоохоронці для встановлення всіх обставин і причин вибуху.

Раніше в Києві вибухнула автоцистерна для перевезення газу під час зварювальних робіт, внаслідок чого загинула одна людина і ще одна потрапила до лікарні.

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