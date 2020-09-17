"Фармак" відкрив перший в Україні мобільний фармацевтичний музей

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) відкрила інноваційний музей фармацевтики, який найближчим часом відвідає найбільші міста країни з метою популяризації науки.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, у мобільному музеї на тачскринах можна ознайомитися з історією фармацевтики України та дізнатися принцип дії лікарських засобів на моделі "Карта ліків".

"За допомогою VR-технології та спеціальної гри з доповненою реальністю відвідувачі зможуть прийняти участь у ігровому процесі виготовлення ліків, а в кінотеатрі побачити корисні відео про науку, фармацевтику, "Фармак" та інше. Також у музеї буде представлена інсталяція – клітина людини. А зупинити мить та залишити на пам’ять фото можна біля креативної фотозони з зображенням ДНК людини", - йдеться в повідомленні.

Частину експонатів музею буде представлено в "Музеї науки", який найближчим часом відкриється на ВДНГ.

"Цьогоріч "Фармак" святкує 95 років. За цей час відбулося дуже багато змін навколо й у середині підприємства. Змінювалася країна, устрій, керівники. Проте незмінним залишався науковий підхід до виготовлення ліків. За ці роки ми чітко усвідомили, що для фармацевтики та для промисловості загалом наукова складова вкрай важлива. Ми багато говоримо про науку цього року. "Фармак" уже випустив книгу про українських вчених, які змінили світ. Сьогодні ми відкриваємо музей фармацевтики. Чому ми стільки уваги приділяємо відродженню вітчизняної наукової школи? Тому що майбутнє нашого бізнесу – за проривними відкриттями та розробками. І ми зацікавлені, щоб вони відбувалися саме в Україні. Щоб у нас на підприємстві працювали найкращі співробітники з усього світу, які обрали "Фармак" з-поміж інших глобальних фармгігантів, тому що саме тут, в Україні, вони можуть себе найкраще реалізувати. І це не лише наші мрії", - зазначив виконавчий директор "Фармак" Володимир Костюк.

За його словами, за умови правильної політики підтримки вітчизняної науки Україна може стати одним зі світових R&D-центрів, бо ж фундамент вже закладений.

""Фармак" щороку випускає на ринок приблизно 20 нових складнокомпонентних лікарських засобів. У наукові розробки компанія інвестує приблизно 15 млн доларів США на рік. "Фармак" співпрацює із шістьма провідними вишами України. Цього року ми підписали меморандум про співпрацю з Малою академією наук. Уже кілька років "Фармак" проводить "Школу молодого науковця", з прагненням відродити науковий потенціал нашої країни. У компанії працюють 150 науковців, з яких 40 кандидатів наук і 5 докторів наук", – зазначив Костюк.

Як повідомляли Українські Новини, за останні 5 років інвестиції АТ "Фармак" у науково-технічний комплекс склали 3,4 млрд гривень.

2019 рік "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.

Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.

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