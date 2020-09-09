За останні 5 років інвестиції АТ "Фармак" у науково-технічний комплекс склали 3,4 млрд гривень

За останні 5 років інвестиції великого виробника лікарських засобів компанії "Фармак" (Київ) у науково-технічний комплекс, виробниче обладнання, дослідницьку діяльність склали 3,4 млрд гривень.

Про це в ході фінальної програми Young SDG Innovators сказав виконавчий директор компанії "Фармак" Володимир Костюк.

"Наша місія - робити доступним лікування сучасними і ефективними лікарськими препаратами. Вона відповідає третій Цілі сталого розвитку. Для її досягнення ми інвестуємо в науку, виробництво, інновації, R&D. Компанія щорічно реінвестує у розвиток близько 95% прибутку. За останні 5 років інвестиції "Фармак" у науково-технічний комплекс, виробниче обладнання, дослідницьку діяльність становлять 3,4 млрд гривен", - сказав він.

Костюк зазначив, що розширення виробництва дало змогу збільшити обсяги виготовленої продукції на 35%, зменшивши при цьому споживання газу на 76%, електроенергії на 64% на гривню випущеної продукції.

Як повідомляли Українські Новини, "Фармак" інтегрував принципи сталого розвитку в усі виробничі процеси.

2019 рік "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.

Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.

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