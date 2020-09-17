Вдарять заморозки до -3. В Україну йде похолодання з різким зниженням температури

За прогнозом погоди на п'ятницю, 18 вересня, в Києві вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів, мінлива хмарність, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вдень +13...+15 градусів, вночі +7...+9 градусів. Про це Гідрометеорологічний центр повідомив Українським Новинам. На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, місцями заморозки на поверхні грунту 0...-3 градуси, вдень +12...+17 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі 0...+5 градусів, удень +7...+12 градусів. У Моршині без опадів, температура вночі +5...+7 градусів, удень +15...+17 градусів. У Трускавці без опадів, температура вночі +4...+6 градусів, вдень +14...+16 градусів. У Сваляві без опадів, температура вночі +5...+7 градусів, удень +18...+20 градусів. На півночі України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, удень невеликий дощ, в Житомирській області без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, у Житомирській і Київській областях +3...+8 градусів; вдень +10...+15 градусів. У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, у Дніпропетровській і Кіровоградській областях +7...+12 градусів; вдень +12...+17 градусів. На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +14...+19 градусів. На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +19...+24 градуси. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +20...+25 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +13...+15 градусів, вдень +23...+25 градусів. 17 вересня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +21...+23 градуси, у Дніпрі біля Києва +19 градусів. Погода в Україні 18 вересня. Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували аномально спекотний вересень. Вожночас, через аномальну спеку Україна перетвориться на пустелю: народний синоптик прогнозує небувалі неврожаї.